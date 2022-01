Dolar AS Pamer Kekuatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) melonjak ke level tertinggi yang terakhir terlihat pada Juli 2020 terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal itu terjadi sehari setelah Fed mengatakan akan memberikan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dan lebih besar dalam beberapa bulan mendatang.Mengutip Antara, Jumat, 28 Januari 2022, dengan The Fed menandai siap untuk mulai menaikkan suku bunga pada Maret untuk menahan lonjakan inflasi, pasar uang bergeser memperkirakan sebanyak lima kali kenaikan seperempat poin hingga akhir tahun.Nada hawkish The Fed pada Rabu membawa penguatan dolar. Indeks dolar, yang mengukur nilai greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik menjadi 97,299, tertinggi sejak Juli 2020. Lonjakan 0,8 persen adalah kenaikan satu hari terbesar dalam lebih dari dua bulan.Euro merosot 0,95 persen menjadi 1,1133 dolar, terendah sejak Juni 2020. Greenback juga mencapai level tertinggi dalam lebih dari setahun terhadap dolar Selandia Baru, tertinggi tujuh minggu terhadap mata uang Australia dan naik secara luas terhadap mata uang pasar negara berkembang.Analis Pasar Senior Oanda Ed Moya mengatakan prospek kenaikan suku bunga agresif telah menyebabkan reset besar-besaran secara global. "Anda hanya tidak tahu seberapa jauh The Fed akan melangkah karena kami tidak tahu persis kapan inflasi akan benar-benar mencapai puncaknya," katanya.Sementara ada optimisme bahwa inflasi akan mereda pada pertengahan tahun, itu bisa menjadi lebih buruk dan mengarah pada tindakan Fed yang lebih agresif. "Anda punya sedikit lebih banyak yang tersisa dalam pergerakan dolar ini," tuturnya.The Fed mengindikasikan kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada Maret, seperti yang diperkirakan secara luas, dan menegaskan kembali rencana untuk mengakhiri pembelian obligasi bulan itu sebelum secara signifikan mengurangi kepemilikan asetnya.The Fed juga mengatakan mungkin diperlukan untuk meningkatkan suku bunga dana federal "lebih segera atau lebih cepat" daripada yang telah diantisipasi sebelumnya.Ketua Jerome Powell kemudian menekankan pada konferensi pers, tidak ada keputusan yang dibuat, tetapi sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang apakah bank sentral akan mempertimbangkan kenaikan 50 basis poin, dia tidak mengesampingkannya.Sebagian besar pandangan The Fed bergantung pada ekonomi yang mungkin lebih lemah dari yang terlihat. Departemen Perdagangan melaporkan poduk domestik bruto AS meningkat pada tingkat tahunan 6,9 persen pada kuartal keempat 2021, dan ekonomi tumbuh 5,7 persen pada 2021, terkuat sejak 1984.Naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS dalam jangka pendek memberikan dorongan lebih lanjut untuk kenaikan dolar. Imbal hasil obligasi pemerintah AS dua tahun, yang biasanya bergerak sesuai dengan ekspektasi suku bunga, naik 7,9 basis poin menjadi 1,170 persen.Rubel melompat dari level terendah hampir 15 bulan pada Rabu untuk memperpanjang kenaikan setelah Rusia mengatakan bahkan gagasan perang dengan Ukraina tidak dapat diterima, meredakan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan. Rubel menguat 2,09 persen menjadi 77,77 per dolar.Di tempat lain, yuan Tiongkok terpukul karena data menunjukkan keuntungan industri Tiongkok tumbuh pada laju paling lambat dalam lebih dari 18 bulan, memperkuat dukungan pelonggaran kebijakan negara tersebut. Dalam perdagangan luar negeri, yuan turun 0,52 persen terhadap dolar pada 6,3668, di jalur untuk penurunan satu hari terbesar sejak Juli lalu.