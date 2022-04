Emas Dunia Kinclong Usai Inflasi AS Meroket ke Tertinggi 40 Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas dunia menguat lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Imbal hasil obligasi Pemerintah AS berkurang setelah data inflasi AS meroket ke tertinggi 40 tahun , sebagian besar sesuai dengan ekspektasi dan mengurangi kemungkinan pengetatan kebijakan agresif jangka panjang oleh Federal Reserve.Mengutip Antara, Rabu, 13 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, melonjak sebanyak USD27,9 atau 1,43 persen menjadi USD1.976,10 per ons.Sedangkan emas berjangka terdongkrak sebanyak USD2,6 atau 0,13 persen menjadi USD1.948,20 pada Senin, 11 April, setelah terangkat sebanyak USD7,8 atau 0,4 persen menjadi USD1.945,60 pada Jumat, 8 April.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga konsumen AS, ukuran inflasi, melonjak 8,5 persen dari tahun lalu dengan basis yang tidak disesuaikan pada Maret, di atas perkiraan pasar sebesar 8,4 persen dan kenaikan tercepat sejak Desember 1981.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan tergelincir setelah data menunjukkan inflasi meningkat pada Maret, tetapi kurang dari yang diperkirakan banyak pelaku pasar.Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi, kenaikan harga-harga dapat menyebabkan bank sentral menaikkan suku bunga, mendorong imbal hasil obligasi dan meningkatkan peluang kerugian memegang emas dengan imbal hasil nol."Jika kita akan terus melihat inflasi inti tidak melonjak pada tingkat yang sama (seperti inflasi utama), The Fed mungkin tidak seagresif ketika inti bergerak lebih tinggi," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities Bart Melek.Gubernur Federal Reserve Lael Brainard mengatakan upaya gabungan pemangkasan neraca dan serangkaian kenaikan suku bunga akan membantu menurunkan inflasi. Ia menambahkan moderasi dalam inflasi barang-barang inti, tidak termasuk harga energi dan makanan, adalah sinyal selamat datang."Ini tidak mengubah apapun dalam jangka pendek, dengan The Fed masih diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin bulan depan untuk menjinakkan inflasi," kata Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya.Emas terus mendapat dukungan sebagai tempat berlindung yang aman dari perkembangan di sekitar Ukraina, dengan pasukan Rusia berkumpul untuk serangan baru. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 74,8 sen atau 2,99 persen menjadi USD25.735 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD5,4 atau 0,55 persen menjadi USD972,4 per ons.