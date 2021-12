Harga Emas Dunia Berkilau Jelang Libur Natal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Suasana pasar menunggu libur Natal membuat aset safe haven ini menguat.Melansir Xinhua, Sabtu, 18 Desember 2021, kontrak harga emas teraktif untuk pengiriman Februari naik USD6,7 atau 0,37 persen menjadi USD1.804,9 per ons.Harga emas dunia naik sekitar 1,1 persen untuk minggu ini. Kekhawatiran atas inflasi dan ketidakpastian seputar potensi dampak penyebaran Omicron terhadap perekonomian juga mendukung kenaikan harga emas.Adapun pertumbuhan emas dibatasi karena indeks dolar AS naik tajam pada perdagangan Jumat.Selain itu, harga perak untuk pengiriman Maret naik 4,8 sen atau 0,21 persen menjadi USD22,533 per ons. Harga platinum untuk pengiriman Januari naik USD5,6 atau 0,6 persen menjadi USD934,5 per ons.Sebelumnya, saham-saham di Amerika Serikat, Wall Street berakhir lebih rendah pada perdagangan Jumat waktu setempat. Tiga indeks utama di Wall Street melanjutkan pelemahannya sejak kemarin.Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 532,20 poin atau 1,48 persen menjadi 35.365,44. Sementara indeks S&P 500 turun 48,03 poin atau 1,03 persen menjadi 4.620,64. Indeks Komposit Nasdaq kehilangan 10,75 poin atau 0,07 persen menjadi 15.169,68.Bursa saham AS turun pada perdagangan Jumat karena terseret oleh aksi jual besar-besaran di sektor keuangan dan energi. Selain itu, indeks Volatilitas Cboe, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik di pasar saham, naik 4,86 persen menjadi 21,57.