Balik Arah, Saham Perusahaan Kakap Tiongkok di AS Loyo!

New York: Saham perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa Amerika Serikat (AS) diperdagangkan lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis. Semua 10 saham teratas menurut beratnya dalam indeks S&P AS Listed China 50, mengakhiri hari dengan catatan suram.Melansir Xinhua, Jumat, 17 Juni 2022, saham NetEase dan Alibaba Group Holding masing-masing turun 7,81 persen dan 6,09 persen, memimpin kerugian di 10 saham teratas dalam indeks.Sementara saham Baidu dan XPeng masing-masing turun 5,14 persen dan 4,96 persen, juga di antara saham berkinerja terburuk di 10 saham teratas.Baca juga: Investor Khawatir Resesi di AS, Dow Jones Jeblok 700 Poin Saham AS turun tajam pada Kamis karena aksi jual berlanjut di Wall Street di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi.Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 741,46 poin atau 2,42 persen menjadi 29.927.07. Indeks S&P 500 kehilangan 123,22 poin atau 3,25 persen menjadi 3.666,77. Indeks Komposit Nasdaq turun 453,05 poin atau 4,08 persen menjadi 10.646,10.Indeks Volatilitas Cboe, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik di pasar saham, melonjak 11,24 persen menjadi 32,95.Pada Rabu, indeks S&P US Listed China 50, yang dirancang untuk melacak kinerja 50 perusahaan Tiongkok terbesar yang terdaftar di bursa AS berdasarkan total kapitalisasi pasar, berada di 2.658,16.