Investor Cermati Sikap The Fed, Wall Street Bervariasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena Wall Street terbebani oleh pernyataan kebijakan terbaru Federal Reserve . Di antara yang memberikan tekanan yakni rencana bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga acuan di 2023.Mengutip Xinhua, Jumat, 18 Juni 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 210,22 poin atau 0,62 persen menjadi 33.823,45. Kemudian indeks S&P 500 kehilangan 1,84 poin atau 0,04 persen menjadi 4.221,86. Indeks Komposit Nasdaq naik 121,67 poin atau 0,87 persen menjadi 14.161,35.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor teknologi memimpin kenaikan 1,17 persen. Sedangkan sektor energi tergelincir sebanyak 3,49 persen dan menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas menurut beratnya dalam indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Bank sentral AS pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol persen, karena pemulihan ekonomi berlanjut di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lonjakan inflasi.Sementara itu, mayoritas pejabat Fed sekarang memproyeksikan kemungkinan kenaikan suku bunga bakal dilakukan pada akhir 2023, memicu aksi jual di pasar saham AS pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB).Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja melaporkan, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, meningkat 37 ribu menjadi 412 ribu dalam pekan yang berakhir 12 Juni. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan klaim baru akan turun ke 365 ribu yang disesuaikan secara musiman.(ABD)