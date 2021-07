Ini Alasan Federal Reserve Tak Membutuhkan Cryptocurrency

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Ketua Federal Reserve Jerome Powell secara jelas bukan penggemar koin digital yang sekarang ini sedang booming terutama stablecoin. Hal itu lantaran Powell menyatakan insentif utama bagi AS ialah meluncurkan mata uang digital sendiri atau CBDC yang bertujuan menghilangkan penggunaan koin kripto di AS."Anda tidak membutuhkan stablecoin. Anda tidak akan membutuhkan cryptocurrency jika Anda memiliki mata uang digital AS. Saya pikir itu salah satu argumen kuat yang mendukungnya," kata Powell, dilansir dari CNBC International, Senin, 19 Juli 2021.Bankir sentral AS dan anggota parlemen AS telah bertahun-tahun meratapi kebangkitan stablecoin, subset khusus dari cryptocurrency yang memiliki nilai yang dipatok ke aset dunia nyata, seperti mata uang fiat seperti dolar AS atau komoditas seperti emas.Token digital non-pemerintah ini semakin banyak digunakan dalam transaksi domestik dan internasional, yang menakutkan bagi bank sentral karena mereka tidak memiliki suara tentang bagaimana ruang ini diatur."Saya mengerti mengapa mereka takut dengan stablecoin. Saya dapat melihat mengapa mereka khawatir dengan sebagian besar aktivitas perbankan komersial yang beralih ke dunia yang sebagian besar tidak diatur ini," kata Nic Carter, mitra pendiri di Castle Island Ventures.Tetapi Powell juga tidak terlalu tertarik dengan AS yang meluncurkan token digitalnya sendiri. Sudah ada hampir 11 ribu cryptocurrency, jadi dolar digital akan memasuki bidang yang sangat ramai. Menanggapi pertanyaan Senator Pat Toomey, Powell mengaku ragu-ragu apakah manfaat dolar digital lebih besar daripada biayanya.Yang jelas adalah bahwa Fed sudah membiarkan stablecoin mengamuk. "Kami memiliki tradisi di negara ini di mana uang publik disimpan di tempat yang seharusnya menjadi aset yang sangat aman," kata Powell."Itu tidak ada untuk stablecoin, dan jika mereka akan menjadi bagian penting dari dunia pembayaran maka kita membutuhkan kerangka kerja yang tepat, yang sejujurnya tidak kita miliki," pungkasnya.(ABD)