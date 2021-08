Harga Minyak Dunia Melonjak Usai Stok AS Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia melonjak pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena data menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS. Selain itu, para investor terus memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 di beberapa negara di dunia karena bisa berdampak terhadap pasar minyak dunia.Mengutip Antara, Kamis, 12 Agustus 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman September naik 96 sen menjadi USD69,25 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober meningkat 81 sen menjadi USD71,44 per barel di London ICE Futures Exchange.Persediaan minyak mentah AS turun 0,4 juta barel selama pekan yang berakhir 6 Agustus, badan informasi energi AS, EIA mengatakan dalam sebuah laporan. Dengan angka 438,8 juta barel, persediaan minyak mentah AS itu sekitar 6 persen di bawah rata-rata lima tahun terakhir.Menurut EIA, total persediaan turun 1,4 juta barel pada pekan lalu, sedangkan persediaan bahan bakar sulingan meningkat 1,8 juta barel. Dalam Outlook Energi Jangka Pendek yang diterbitkan pada Selasa, EIA menyebutkan permintaan bensin AS lebih tinggi dari yang diperkirakan selama Mei hingga Juli.Di sisi lain, perdagangan saham di bursa Wall Street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena investor menganalisis data Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi di Amerika Serikat pada Juli. Selain itu, lonjakan infeksi covid-19 juga terus dipantau oleh para investor.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 220,30 poin atau 0,62 persen menjadi 35.484,97. Sedangkan indeks S&P 500 naik 10,95 poin atau 0,25 persen menjadi 4.447,70. Kemudian indeks Komposit Nasdaq turun 22,95 poin atau 0,16 persen menjadi 14.765,14.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor material melonjak sebanyak 1,42 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor saham perawatan kesehatan merosot 0,97 persen, menjadi satu-satunya kelompok yang sahamnya turun.(ABD)