Tiga Indeks Acuan Saham AS Kompak Merekah

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan dapat terjadi karena saham teknologi utama berhasil berbalik arah menjadi menguat usai di sesi sebelumnya sebagian dari mereka mengalami kerugian.Menguti Xinhua, Kamis, 13 Agustus 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 289,93 poin atau 1,05 persen menjadi 27.976,84. Sedangan S&P 500 naik 46,66 poin atau 1,40 persen menjadi 3.380,35. Kemudian indeks Komposit Nasdaq melonjak 229,42 poin atau 2,13 persen menjadi 11.012,24.Saham Apple dan Microsoft masing-masing menguat 3,32 persen dan 2,86 persen, memimpin kenaikan di Dow Jones. Saham raksasa teknologi AS lainnya seperti Facebook, Amazon, Netflix, dan Google-parent Alphabet juga ditutup lebih tinggi. Semua 11 sektor utama S&P 500 menguat, dengan teknologi naik 1,78 persen, kelompok dengan kinerja terbaik.Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi, dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis."Di sisi data, indeks harga konsumen AS naik 0,6 persen pada Juli atau menyamai kenaikan pada Juni, dengan bensin menyumbang seperempat kenaikan," ungkap Departemen Tenaga Kerja AS.Sebelumnya, pekerja AS yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi akan mendapat tambahan tunjangan sebesar USD400 per minggu. Keputusan ini telah ditandatangani Presiden AS Donald Trump pada Sabtu pekan kemarin. Trump membuat pengumuman itu menyusul negosiasi yang berlarut-larut antara Partai Republik dan Demokrat yang tidak juga mencapai kesepakatan.Belum sepakatnya antara Republik dan Demokrat itu terkait memperpanjang benefit yang tercantum dalam Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act). Padahal, aturan terkait tunjangan ini sudah berakhir pekan lalu, dan pengangguran masih menjadi masalah serius di AS.Republik menolak usulan Demokrat mempertahankan insentif di angka USD600 per minggu, dan mengusulkan insentif di angka USD200 per minggu. Langkah Trump mewakili titik tengah antara kedua posisi tersebut, dan merupakan bagian dari tindakan lain yang diarahkan untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh penyebaran covid-19 terhadap perekonomian."Kami ingin menjaga warga AS. Sekali lagi, itu bukan salah mereka, itu salah Tiongkok," pungkas Trump.(ABD)