Wall Street Memerah, Tanda Resesi ?

kebijakan suku bunga The Fed

(SAW)

New York: Bursa saham acuan paman sam atau Wall Street memerah pada penutupan perdagangan kemarin. Data bursa saham memerah dengan data inflasi terkini Amerika Serikat (AS) yang mendorong kenaikan suku bunga.Indeks komposit Nasdaq melemah 0,82 persen dengan berada pada level 15.755. Indeks komposit S&P500 melemah 0,48 persen dengan berada pada level 5.005. Kemudian Indeks komposit DJIA melemah 0,37 persen dengan berada pada level 38.627.Saham yang melanjutkan kenaikan adalah Trade Desk Inc, Applied Material, Walmart Inc, Merck & Co Inc dan Dow Inc. Kemudian saham yang melemah adalah Nike Inc, Amgen Inc, Cisco System, Intel Corp.Investor masih mencermati inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) yang menurun pada Januari dalam tingkat yang lebih lambat dari perkiraan. Hal ini bisa menghambat upaya Presiden Joe Biden untuk meredakan kekhawatiran biaya hidup keluarga pada tahun pemilu.Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 3,1 persen dari tahun lalu pada Januari atau turun dari 3,4 persen pada Desember. Namun angka ini berada di atas perkiraan median MarketWatch sebesar 2,9 persen.Angka CPI telah turun dari puncaknya sebesar 9,1 persen pada Juni 2022, dan kemajuan menuju angka dua persen merupakan kabar baik bagi para pengambil kebijakan begitu juga dengan ketahanan perekonomian ketika inflasi mereda.The Fed mempertahankan suku bunga kebijakannya sebesar 5,5 persen pada pertemuan pertama FOMC 2024. Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan suku bunga akan mulai diturunkan pada tahun ini, namun kecil kemungkinan hal tersebut akan terjadi pada Maret.The Fed tetap berhati-hati dalam menentukan kapan harus menurunkan suku bunga untuk mencegah bangkitnya kembali inflasi. Serta memantau dengan cermat perkembangan data ekonomi AS.Menurut instrumen FedWatch CME Group, kemungkinan terjadinya pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Mei mencapai 40 persen, sedangkan pada Juni mencapai 79 persen. Data terbaru Indeks sentimen Michigan dibawah ekspetasi analis sebesar 82 dengan menjadi 81,5.