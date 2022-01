Saham Australia Menguat Ditopang Sektor Teknologi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sydney: Saham-saham Australia menguat pada awal perdagangan Rabu pagi. Penguatan ini didorong oleh saham sektor teknologi setelah Afterpay menerima persetujuan untuk pengambilalihan dan lonjakan saham terkait sumber daya didukung harga komoditas yang kuat.Dikutip dari Antara, Rabu, 12 Januari 2022, indeks acuan S&P/ASX 200 di Bursa Efek Australia terangkat hampir 1,0 persen menjadi 7.390,10, dengan kenaikan terlihat di seluruh sektor.Saham Afterpay Ltd naik 6,8 persen menuju hari terbaiknya sejak 22 Desember 2022. Hal ini terjadi setelah mengatakan pembelian USD29 miliar oleh perusahaan pembayaran Block Inc mendapat persetujuan dari bank sentral Spanyol, membuat kesepakatan sepenuhnya tanpa syarat.Kesepakatan tersebut mengangkat saham-saham teknologi lainnya, sehingga sub-indeks teknologi meningkat 2,5 persen.Saham-saham terkait emas melonjak lebih dari 2,7 persen dalam lompatan satu hari terbaiknya sejak 17 Desember setelah harga emas naik.Saham penambang emas Northern Star Resources Ltd naik 3,9 persen, sementara Evolution Mining Ltd melonjak 4,4 persen.Saham sektor energi terangkat sebanyak 2,2 persen mencapai level tertinggi sejak 8 November 2022, didukung oleh harga minyak mentah yang kuat.Para penambang juga menguat sekitar 1,8 persen, dan berada di jalur untuk kenaikan hari keempat berturut-turut serta mendekati level tertinggi lima bulan. Harga bijih besi dan logam yang kuat mendorong sektor ini.Raksasa pertambangan global BHP Group dan Rio Tinto masing-masing terdongkrak 1,7 persen dan 1,2 persen.Penambang litium Liontown Resources Ltd melonjak sekitar 13 persen menjadi salah satu yang memperoleh keuntungan tertinggi pada indeks acuan setelah menandatangani kesepakatan pasokan dengan unit baterai LG Chem Korea Selatan.Saham perbankan dan keuangan menguat 0,6 persen, dengan bank "Empat Besar" naik 0,6 persen hingga 0,7 persen. Indeks acuan S&P/NZX 50 Selandia Baru naik 0,1 persen menjadi 12.847,87, dengan platform pembayaran Pushpay Holdings Ltd melonjak 4,1 persen.