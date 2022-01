Potensi di Daerah Harus Dioptimalkan untuk Dukung Pembangunan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Presiden Joko Widodo

(ABD)

Jakarta: Di era globalisasi ekonomi , keberadaan daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota sangat besar perannya dalam menyokong pembangunan negara Indonesia . Karena itu, semua wilayah di Tanah Air perlu mengoptimalkan semua potensi yang ada guna mengakselerasi pertumbuhan termasuk upaya pemulihan ekonomi Namun sayangnya, masih banyak potensi daerah dan kota di Indonesia belum dikenal masyarakat luas. Pengenalan berbagai potensi ini harus dilakukan sehingga citra positif daerah dan kota di Tanah Air semakin meningkat. Setidaknya terdapat lima tahapan yang harus dilakukan dalam membangun city branding."Ada lima tahapan yang harus dilakukan dan saling bersinergi yaitu formulated project goals, analyze current place brand, design place brand essence, implement new place brand, dan monitor the place brand," ujar Kepala Prodi S2 Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret Andre N Rahmanto, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 31 Januari 2022.Pentingnya citra positif daerah dan kota untuk mendukung pembangunan itu yang membuat ajang penganugerahan Top City Branding Award 2022 dan Top Government Leader for Personal Branding Award 2022 digelar. Adapun optimalisasi dorongan dari daerah sangat penting agar pemerataan pertumbuhan juga terjadi.Dalam ajang tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Palembang (Harnojoyo), Wali Kota Madiun (Maidi), dan achievers lainnya dinobatkan sebagai peraih Top Government Leader For Personal Branding Award 2022.Sementara untuk para peraih Top City Branding Award 2022 adalah Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Cimahi, dan achievers lainnya."Dengan dijalankannya program city branding melalui media digital akan semakin meningkatkan value yang positif. Potensi daerah dan kota juga semakin dikenal tidak hanya dalam skala lokal tapi juga internasional," kata CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo.Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak hanya bekerja membangun infrastruktur besar. Fasilitas kecil yang terletak di perdesaan juga terus didirikan, seperi jalan desa, jembatan desa, embung, saluran irigasi, pasar, hingga tambatan perahu."Banyak orang menganggap bahwa pemerintah hanya membangun yang besar-besar saja, jalan tol, airport, pelabuhan. Padahal, tidak. Kita juga membangun jalan desa, membangun embung, membangun air bersih, dan posyandu," kata Jokowi.Kepala Negara mengatakan meskipun berukuran kecil, semua infrastruktur tersebut bersifat esensial dan sangat diperlukan penduduk perdesaan. Dia menyebut infrastuktur itu untuk membangun peradaban."Ini adalah modal untuk membangun sebuah peradaban, mempersatukan negara kita, menciptakan lapangan kerja, dan juga menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Tanah Air," pungkas Jokowi.