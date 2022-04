Mata Uang Rupiah Naik ke Rp14.363/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah naik terhadap dollar AS (USD) pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah berhasil menguat meskipun dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama dunia.Bloomberg melansir mata uang rupiah barada pada level Rp14.363 per USD atau naik dua poin atau 0,01 persen pembukaan perdagangan Selasa, 12 April 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.365 per USD.USD menguat tepat di bawah tertinggi dua tahun terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), didukung oleh imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggiImbal hasil obligasi pemerintah AS telah melonjak di tengah ekspektasi pengetatan yang lebih agresif oleh Federal Reserve, sehingga mengangkat greenback. Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10 tahun mencapai 2,793 persen pada Senin, 11 April 2022, tertinggi sejak Januari 2019.