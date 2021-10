Dolar AS Terbang Dipicu Kekhawatiran Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Apa yang Anda lihat minggu ini adalah lebih banyak ketakutan inflasi meresap ke pasar secara keseluruhan," kata Minh Trang, pedagang mata uang senior di Silicon Valley Bank di Santa Clara, California.



Meningkatnya tekanan inflasi dinilai akan menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan dan berimplikasi pada seberapa cepat The Fed dapat menaikkan suku bunga.



"Pertanyaannya adalah, apakah itu memaksa The Fed untuk bergerak lebih cepat dari ekspektasi," kata Trang.



Di sisi lain, investor tetap gelisah mengenai negosiasi plafon utang AS, bahkan ketika Senat AS dari Partai Republik Mitch McConnel mendukung perpanjangan plafon utang federal hingga Desember.



New York: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) melibas sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pelemahan ini dipicu oleh kekhawatiran investor tentang inflasi dan kenaikan suku bunga.Mengutip Antara, Kamis, 7 Oktober 2021, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya, naik 0,3 persen pada 94,228. Indeks mencapai level tertinggi satu tahun di 94,504 minggu lalu.