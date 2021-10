Saham Teknologi Rebound, Wall Street Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street melonjak tajam pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah saham teknologi berhasil bangkit.Penguatan bursa juga didorong sentimen terhadap data gaji bulanan yang diperkirakan memengaruhi keputusan moneter The Fed.Melansir CNCB, Rabu, 6 Oktober 2021, Dow Jones Industrial Average naik 311,75 poin, atau 0,92 persen menjadi 34.314,67. S&P 500 naik 1,05 persen menjadi 4.345,72 dan Nasdaq Composite menguat 1,25 persen menjadi 14.433,83. Meski ditutup menguat, rata-rata ketiga saham utama ini masih turun dalam sepekan terakhir.Adapun saham teknologi mega-cap berada di zona hijau yakni Netflix naik 5,2 persen, Amazon naik hanya 1 persen. Apple dan Alphabet masing-masing naik 1,4 persen dan hampir 1,8 persen. Saham Facebook naik 2 persen setelah anjlok 5 persen.Sementara itu, saham energi naik lagi menyusul kenaikan harga minyak dunia. Tercatat harga minyak AS mencapai USD79 per barel pada Selasa kemarin sebelum menetap di level USD78,93 per barel. Lalu Chevron naik 1 persen dan Enphase Energy naik 1,6 persen.Saham pelayaran, maskapai penerbangan, pengecer dan bank yang mendukung pemulihan ekonomi, juga turut naik. Norwegian Cruise Line naik lebih dari 1 persen, dan Goldman Sachs naik 3,1 persen serta Wells Fargo terangkat 2 persen.Adapun saham teknologi menjadi sektor dengan kinerja terburuk pada bulan lalu imbas kenaikan imbal hasil. Federal Reserve mengisyaratkan akan mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan. Imbal hasil Treasury 10-tahun AS sekitar 1,53 persen pada Selasa kemarin setelah mencapai tertinggi 1,56 persen pada minggu lalu."Penjualan sebagian didorong oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun dan inflasi yang lebih tinggi, dan pertumbuhan yang lebih lemah," kata Kepala investasi manajemen kekayaan global Mark Haefele.