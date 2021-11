Investor Pertanyakan Dampak Pelepasan Cadangan, Harga Minyak Dunia Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Investor mempertanyakan efektivitas pelepasan minyak dari cadangan strategis yang dipimpin AS dan mengalihkan fokus mereka ke bagaimana para produsen akan merespons.Mengutip Antara, Kamis, 25 November 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari turun tipis 6 sen atau 0,07 persen, menjadi USD82,25 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Januari terkikis 11 sen atau 0,14 persen, menjadi USD78,39 per barel.Amerika Serikat mengatakan akan melepaskan jutaan barel minyak dari cadangan strategis berkoordinasi dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris untuk mencoba mendinginkan harga setelah OPEC+ mengabaikan seruan untuk memompa lebih banyak pasokan minyak."Jepang akan melepaskan beberapa ratus ribu kiloliter minyak dari cadangan nasionalnya, tetapi waktunya belum diputuskan," kata Menteri Industri Jepang Koichi Hagiuda.Beberapa negara belum mengambil posisi membantu dalam hal harga minyak dan gas, kepala Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan, tetapi menyebutkan tidak cukup pasokan mencapai konsumen.Para analis mengatakan dampak terhadap harga kemungkinan akan berumur pendek setelah bertahun-tahun penurunan investasi dan pemulihan global yang kuat dari pandemi covid-19."Pelepasan terkoordinasi dapat menambah sekitar 70 juta hingga 80 juta barel pasokan minyak mentah, lebih kecil dari lebih dari 100 juta barel yang telah diperkirakan pasar," kata Analis Goldman Sachs."Pada model perkiraan harga kami, pelepasan seperti itu akan bernilai kurang dari USD2 per barel, secara signifikan kurang dari penjualan USD8 per barel yang terjadi sejak akhir Oktober," kata Goldman Sachs dalam catatan berjudul 'a drop in the ocean'.JPMorgan Global Commodities Research mengatakan dampak apapun pada harga minyak dari pelepasan minyak mentah mungkin tidak akan bertahan lama. Pialang juga memperkirakan permintaan minyak global akan melampaui level 2019 pada Maret 2022.Sementara perhatian sekarang telah beralih ke bagaimana Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya akan bereaksi terhadap pelepasan cadangan bersama, sumber mengatakan kelompok itu tidak membahas penghentian sementara peningkatan produksi minyak untuk saat ini.Kelompok itu akan mengadakan dua pertemuan minggu depan untuk menetapkan kebijakan, kata sumber. Jeffrey Halley, analis pasar senior di Oanda, mengatakan langkah untuk memanfaatkan penyimpanan adalah keajaiban sekali dan pasar merespons dengan tepat.Stok minyak mentah AS naik satu juta barel pekan lalu, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, dibandingkan dengan ekspektasi analis untuk penurunan 481 ribu barel. Stok minyak mentah AS di Cadangan Minyak Strategis turun pekan lalu menjadi 604,5 juta barel, terendah sejak Juni 2003.