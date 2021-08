Kemilau Emas Dunia Dipudarkan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Senin waktu setempat karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun USD36,6 atau 2,08 persen menjadi USD1.726,5 per ons.Mengutip Antara, Selasa, 10 Agustus 2021, perak untuk pengiriman September turun USD1,057 atau 4,35 persen menjadi USD23,269 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Oktober turun USD1,3 atau 0,13 persen menjadi USD970,9 per ons.Pasar mengkhawatirkan prospek emas setelah laporan pekerjaan AS yang lebih baik dari perkiraan yang dirilis pada hari Jumat juga menekan emas, karena Bank Sentral AS Federal Reserve dimungkinkan untuk menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi pembelian aset lebih cepat.Di sisi lain, saham-saham Amerika Serikat berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), terseret oleh pelemahan menyeluruh di sektor energi. Selain itu, para investor terus memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 karena berpotensi menekan pemulihan ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 106,66 poin, atau 0,30 persen, menjadi 35.101,85. Indeks S&P 500 turun 4,17 poin, atau 0,09 persen, menjadi 4.432,35. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 24,42 poin atau 0,16 persen menjadi 14.860,18.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi turun sebanyak 1,48 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor kelompok perawatan kesehatan melonjak sebanyak 0,38 persen, melampaui yang lainnya.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi. Tujuh dari 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)