Melemah, Dolar Akhiri Penguatan Lima Minggu Beruntun

New York: Dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), mengakhiri kenaikan beruntunnya selama lima minggu.Melansir Antara, Sabtu, 16 Oktober 2021, pasar saham global reli minggu ini setelah kekhawatiran ekonomi diredakan perolehan laba perusahaan-perusahaan di AS yang melampaui perkiraan.Data penjualan ritel AS yang kuat juga secara tak terduga mendorong sentimen. Penjualan ritel naik 0,7 persen bulan lalu. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang rivalnya awalnya menguat setelah data penjualan ritel, tetapi kemudian cenderung lebih rendah dan terakhir turun 0,106 persen pada 93,941.Greenback turun 0,19 persen untuk minggu ini, setelah terapresiasi selama lima minggu sebelumnya, dan mencapai tertinggi satu tahun di 94,563 pada Selasa pekan ini.Kenaikan besar dalam kekuatan dolar sebelumnya berdasarkan ekspektasi bahwa Federal Reserve AS ( The Fed ) dapat mulai menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan.Greenback reli terhadap mata uang utama lainnya sejak awal September di tengah ekspektasi bank sentral AS akan memperketat kebijakan moneter lebih cepat dari yang diperkirakan di tengah membaiknya ekonomi dan melonjaknya harga-harga energi.Risalah pertemuan Fed September mengkonfirmasi bahwa pengurangan stimulus pasti akan dimulai tahun ini.Adapun poundsterling naik 0,57 persen menjadi USD1,3765, mencapai level tertinggi sejak 17 September, sementara euro turun tipis 0,03 persen menjadi USD1,1595 setelah menyentuh USD1,1624 pada Kamis pekan ini.Dolar Selandia Baru melonjak 0,54 persen menjadi USD0,7068.Yen Jepang mencatat kerugian terbesar, turun ke level 114,46 yen per dolar, terlemah sejak Oktober 2018. Yen adalah mata uang safe-haven dan telah terpukul oleh rebound dalam sentimen risiko termasuk di Asia. Dolar terakhir naik 0,53 persen terhadap yen di 114,28 yen.