Harga Emas Dunia Dilibas Penguatan Dolar AS

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Kamis waktu setempat. Pelemahan emas ini karena dolar AS yang lebih kuat.Melansir Xinhua, Jumat, 4 Juni 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD36,6 atau 1,92 persen menjadi USD1.873,3 per ounce.Selain itu, harga perak untuk pengiriman Juli turun 72,7 sen atau 2,58 persen menjadi USD27,477 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD30,2 atau 2,53 persen menjadi USD1,162,5 per ounce.Data ekonomi AS yang positif yang dirilis Kamis juga mengurangi pesona emas. Pemrosesan Data Otomatis melaporkan 978 ribu pekerjaan sektor swasta baru di Mei, jauh di atas perkiraan ekonom yang berada di level 680 ribu.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran mingguan awal AS turun 20 ribu menjadi 385 ribu dalam pekan yang berakhir 29 Mei. Angka tersebut telah turun untuk minggu kelima berturut-turut.Pembacaan terakhir untuk indeks manajer pembelian layanan AS yang dirilis oleh IHS Markit berada di 70,4 pada Mei, naik dari 64,7 pada April dan di atas perkiraan awal 70,1.Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker mengatakan sudah waktunya memikirkan membahas kerangka waktu untuk mengurangi program pembelian aset USD120 miliar per bulan. Federal Reserve mengatakan pihaknya akan menjual portofolio obligasi korporasi yang diperoleh selama pandemi.Di sisi lain kurs dolar AS melonjak pada akhir perdagangan pada Kamis waktu setempat. Hal ini karena pelaku pasar mencerna data klaim pengangguran terbaru. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,67 persen pada 90,5098.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2125 dolar AS dari 1,2210 dolar AS di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris turun menjadi 1,4095 dolar AS dari 1,4167 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7651 dolar AS dari 0,7751 dolar.Dolar AS dibeli 110,29 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,56 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9041 franc Swiss dari 0,8979 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2104 dolar Kanada dari 1,2035 dolar Kanada.(AHL)