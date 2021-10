Walau Dibayangi Data Ekonomi dan Inflasi AS, Dolar Masih Stabil

Mengutip Antara, Selasa, 26 Oktober 2021, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya stabil dengan kenaikan hampir 0,2 persen untuk hari ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Adapun penurunan dolar AS masih dibayangi oleh pengumuman Bank Sentral Eropa, data ekonomi dan inflasi AS serta pertemuan Bank Sentral Kanada dengan The Fed.

(Des)

New York: Mata uang dolar Amerika Serikat (USD) stabil pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Hal ini karena para pedagang mempertimbangkan prospek suku bunga yang lebih tinggi serta pengumuman data ekonomi AS.Dolar AS menorehkan keuntungan terhadap yen Jepang, naik 0,2 persen menjadi 113,685 yen. Euro kehilangan 0,3 persen menjadi 1,1613 dolar AS. Di pasar uang kripto, bitcoin naik 3,0 persen menjadi USD62.997 setelah minggu lalu mencapai USD67 ribu."Ada begitu banyak risiko peristiwa yang terjadi minggu ini dan dolar telah berkinerja buruk selama dua minggu terakhir, sehingga pasar mulai membeli kembali dolar," kata analis pasar senior di Western Union Business Solutions, Joseph Manimbo.