Dolar AS Melibas Kejayaan 6 Mata Uang Utama

New York: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Berbanding terbalik dengan emas , penguatan ini terjadi setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mempertahankan sikap dovish dalam kesaksian setengah tahunannya kepada Kongres.Melansir Xinhua, Kamis, 25 Februari 2021, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,01 persen menjadi 90,1733.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2148 dolar AS dari 1,2144 dolar AS pada sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris naik menjadi 1,4123 dolar AS dari 1,4107 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7943 dolar AS dari 0,7910 dolar AS.Selain itu dolar AS dibeli 105,94 yen Jepang, lebih tinggi dari 105,31 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9076 franc Swiss dari 0,9055 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2529 dolar Kanada dari 1,2593 dolar Kanada.Powell menegaskan kembali bahwa suku bunga AS akan tetap rendah untuk beberapa waktu mendatang. Bank sentral akan terus membeli obligasi untuk mendukung ekonomi AS."Perekonomian masih jauh dari tujuan ketenagakerjaan dan inflasi kami, dan kemungkinan akan membutuhkan beberapa waktu untuk kemajuan substansial lebih lanjut untuk dicapai," kata Powell, dalam rapat dengar pendapat secara virtual di depan Komite Perbankan Senat.Powell melanjutkan kesaksiannya selama dua hari hingga Rabu.(AHL)