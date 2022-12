Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang keuntungan untuk hari kedua berturut-turut didorong oleh dolar AS yang lebih lemah menyusul ekspektasi bahwa bank sentral mungkin tidak perlu menaikkan suku bunga setinggi yang dikhawatirkan sebelumnya.Dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 31 Desember 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD0,20 atau 0,01 persen menjadi ditutup pada USD 1.826,20 per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh level tertinggi sesi di USD1.832,40 dan terendah di USD1819.80.Harga emas dunia mengakhiri tahun 2022 mendekati level tertinggi enam bulan, namun turun untuk tahun kedua berturut-turut karena kenaikan suku bunga yang agresif dari Federal Reserve memicu reli dolar AS yang menentang peran logam mulia sebagai tempat yang aman untuk memarkir aset.Dolar AS melemah pada perdagangan Jumat, 30 Desember 2022, dengan indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, merosot 0,32 persen menjadi 103,5250.Indeks Manajer Pembelian (PMI) Chicago, dirilis oleh Institute for Supply Management-Chicago pada Jumat, 30 Desember 2022, naik 7,7 poin menjadi 44,9 pada Desember. Angka Desember masih menandai bulan keempat berturut-turut di bawah ambang batas 50,0 poin sebagai tanda ekspansi.Investor sedang menunggu rilis risalah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), yang akan keluar pada Rabu minggu depan, 4 Januari 2022, dan laporan pekerjaan besar AS, yang akan dirilis pada Jumat minggu depan, 6 Januari 2023.Pertarungan The Fed melawan inflasi diperkirakan akan mendikte sentimen di pasar logam mulia tahun depan. Invasi Rusia ke Ukraina, inflasi yang melonjak, pembatasan Covid-19, dan pertumbuhan yang melambat membuat logam mulia akan mengalami pergerakan beragam di tahun 2022."Mengingat fakta bahwa emas adalah aset berimbal hasil nol, peran tradisional logam mulia sebagai tempat berlindung yang aman dan sebagai lindung nilai terhadap inflasi sangat dirusak oleh kenaikan suku bunga besar-besaran Fed pada tahun 2022," kata Kepala Analis Aasar di Exinity Han Tan, .Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret tergelincir 21 sen atau 0,87 persen, menjadi ditutup pada USD24,04 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD17,9 atau 1,68 persen, menjadi menetap pada USD1.082,90 per ounce.