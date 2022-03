Harga Emas Dunia Kembali Tergelincir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas jatuh mendekati level terendah satu minggu pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga besar tahun ini untuk memerangi inflasi yang melonjak, mengirim imbal hasil obligasi pemerintah lebih tinggi.Dikutip dari Antara, Rabu, 23 Maret 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD 8 atau 0,41 persen, menjadi USD1.921,50 per ons. Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena mereka meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa pembuat kebijakan perlu bergerak secepatnya karena inflasi semakin panas. Dia meningkatkan kemungkinan kenaikan 50 basis poin (bps) pada pertemuan mendatang, mendorong imbal hasil obligasi pemerintah AS naik.Sikap hawkish Powell memicu aksi jual di pasar obligasi yang tajam dan mengirim imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun ke level tertinggi sejak Mei 2019.Presiden Fed St Louis James Bullard mengatakan Selasa 22 Maret 2022, dalam wawancara televisi Bloomberg, bahwa Federal Reserve perlu bergerak agresif pada kenaikan suku bunga."Fakta bahwa Fed siap untuk melakukan kenaikan setengah poin versus seperempat poin bergerak maju semuanya cukup hawkish dan telah mendorong emas lebih rendah," kata ahli strategi pasar senior RJO Futures Bob Haberkorn."Komentar seperti itu biasanya akan mengirim emas secara signifikan lebih rendah, seperti penurunan 50 dolar AS, tetapi fakta bahwa situasi Rusia-Ukraina berada di garis depan menjaga harga emas." jelas dia.Pedagang sekarang memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan Fed berikutnya pada Mei. Pekan lalu, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.Meskipun demikian, tekanan pada emas telah relatif diredam karena fokus investor adalah pada konflik Ukraina, dengan setiap perkembangan besar kemungkinan akan memicu perubahan harga yang tajam, kata para analis.Selain itu, varian virus corona baru BA.2, yang sekarang menyumbang setengah dari semua kasus baru di sebagian besar Amerika Serikat, memberi emas beberapa dukungan."Meningkatnya kepemilikan exchange-traded fund (ETF) berbasis emas menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi harga sehari-hari, manajer aset bergerak kembali ke emas untuk diversifikasi dan sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan ekonomi," kata analis Saxo Bank Ole Hansen.Emas mungkin memiliki dukungan yang layak di atas level USD1.900 per ons, menurut para analis pasar. Tetapi jika emas menembus level, itu bisa turun dengan cepat. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 40,9 sen atau 1,62 persen, menjadi ditutup pada USD24,904 per ons. Platinum untuk pengiriman April turun USD19,6 atau 1,88 persen menjadi USD1.025,10 per ons.