Rencana Build Back Better Biden Berpotensi Gagal, Goldman Pangkas Proyeksi Pertumbuhan PDB AS

Washington: Goldman Sachs berpandangan kegagalan nyata dari rencana 'Build Back Better' dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengartikan pertumbuhan ekonomi AS bisa lebih lemah dari yang diperkirakan pada tahun depan. Tak ditampik, sejumlah tantangan besar tengah menghadang negara Paman Sam yang salah satunya covid-19 Mengutip CNBC International, Rabu, 22 Desember 2021, rencana tersebut mengalami hambatan besar ketika Senator West Virginia Joe Manchin mengatakan dia tidak akan mendukung undang-undang tersebut, yang berarti bahwa RUU tersebut tidak memiliki cukup suara untuk disetujui Senat.Kepala Ekonom Goldman Sachs Jan Hatzius mengatakan dalam sebuah catatan kepada klien bahwa kegagalan RUU -yang mencakup pengeluaran yang signifikan untuk infrastruktur iklim dan program sosial- akan memperlambat pertumbuhan ekonomi pada 2022."Pemberlakuan 'Build Back Better' sudah tampak seperti panggilan dekat dan mengingat komentar Manchin, kami menyesuaikan perkiraan kami untuk menghapus asumsi bahwa 'Build Back Better' akan menjadi undang-undang," tuturnya."Sementara 'Build Back Better' dalam bentuknya saat ini terlihat tidak mungkin, masih ada peluang bagus bahwa Kongres memberlakukan serangkaian proposal fiskal yang jauh lebih kecil yang berhubungan dengan insentif manufaktur dan masalah rantai pasokan," tambahnya.Goldman sedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan PDB riil untuk masing-masing dari tiga kuartal pertama pada 2022. Perusahaan sekarang memproyeksikan pertumbuhan dua persen pada kuartal pertama, diikuti oleh tiga persen dan 2,75 persen dalam dua periode berikutnya. Goldman sebelumnya memperkirakan pertumbuhan tiga persen, 3,5 persen, dan tiga persen."Dengan IHK utama mencapai setinggi tujuh persen dalam beberapa bulan ke depan dalam perkiraan kami sebelum mulai turun, kekhawatiran inflasi yang telah diungkapkan Sen Manchin dan lainnya kemungkinan akan bertahan, membuat perjalanan lebih sulit," pungkasnya.