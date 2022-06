Penurunan Terhenti, Wall Street Kembali Menghijau

Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor pilihan konsumen dan material masing-masing naik 3,03 persen dan 2,68 persen, melampaui sisanya. Sedangkan sektor energi tergelincir sebanyak 0,3 persen, satu-satunya kelompok yang menurun. Investor menguraikan banyak data ekonomi utama.

Laporan ketenagakerjaan yang diawasi lebih ketat untuk Mei dijadwalkan untuk dirilis pada Jumat waktu setempat, yang akan mencakup data ketenagakerjaan dari sektor swasta dan pemerintah. Adapun laporan ini biasanya menjadi perhatian The Fed untuk melihat apakah ekonomi AS berkembang atau tidak.



Saham Microsoft naik 0,8 persen, bahkan setelah pembuat perangkat lunak itu memangkas perkiraan laba dan pendapatan kuartal keempatnya, menjadikannya perusahaan AS terbaru yang memperingatkan pukulan dari dolar AS yang lebih kuat.



Hewlett Packard Enterprise Co jatuh 5,2 persen setelah perusahaan teknologi itu memberikan perkiraan setahun penuh yang mengecewakan karena hambatan mata uang dan keluarnya perusahaan dari Rusia. Veeva Systems reli hampir 15 persen setelah perkiraan pendapatan kuartalan penjual perangkat lunak ilmu kehidupan itu mengalahkan ekspektasi.

Perusahaan data penggajian Automatic Data Processing melaporkan perusahaan swasta di Amerika Serikat menambahkan 128 ribu pekerjaan di Mei, menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang lebih lambat di pasar tenaga kerja yang ketat. Klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 11 ribu menjadi 200 ribu dalam pekan yang berakhir 28 Mei, kata Departemen Tenaga Kerja.Ford Motor Co terangkat 2,5 persen setelah pembuat mobil itu mengatakan berencana untuk menginvestasikan USD3,7 miliar di pabrik perakitan di Michigan, Ohio dan Missouri. Di seluruh pasar saham AS, saham yang naik melebihi jumlah yang jatuh dengan rasio 3,5 banding satu. Volumenya relatif ringan, dengan 10,7 miliar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 13,3 miliar saham selama 20 sesi sebelumnya.