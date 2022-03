Setelah Kenaikan Suku Bunga, Emas Dunia Jatuh 1,06%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas jatuh pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), menjelang pengumuman hasil pertemuan kebijakan moneter Fed. Hal ini terjadi di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga serta harapan kemajuan dalam pembicaraan Rusia-Ukraina, dengan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah menambah tekanan terhadap logam kuning. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange tergelincir USD20,5 atau 1,06 persen menjadi USD1.909,20 per ons. Federal Reserve menutup pertemuan moneternya tak lama setelah pasar ditutup, mengumumkan keputusan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2018 sebesar seperempat poin persentase untuk melawan kenaikan inflasi AS. Fed lebih lanjut menunjukkan bahwa ia dapat menaikkan suku bunga tujuh kali lagi pada 2022. Emas bertahan dengan baik karena kemunduran tajam baru-baru ini mungkin telah berjalan dengan sendirinya. Saya memperkirakan harga emas diperdagangkan antara kisaran USD1.880 dan USD1.960 dalam waktu dekat," kata Pedagang Logam Independen di New York Tai Wong dikutip dari Antara, Kamis, 17 Maret 2022."Namun, The Fed agak lebih hawkish dalam plot titik (dot plot) dari yang diperkirakan. Mereka memproyeksikan kenaikan pada setiap pertemuan ke depan pada 2022. Ini bukan pertanda baik untuk pasar emas," jelas dia.Harga emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena hal ini meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil, sekaligus meningkatkan potensi USD yang membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.The Fed memproyeksikan kebijakan suku bunganya akan mencapai kisaran antara 1,75 persen dan 2,0 persen pada akhir tahun, tetapi menandai ketidakpastian besar yang dihadapi ekonomi dari perang di Ukraina dan krisis kesehatan covid-19 yang sedang berlangsung.Sementara itu, harapan seputar kemajuan dalam pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina ditambah dengan penurunan harga minyak telah mengurangi permintaan terhadap safe-haven emas. Emas diperdagangkan lebih tinggi dalam perdagangan elektronik setelah pengumuman hasil pertemuan Fed.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 44,8 sen atau 1,78 persen menjadi USD24,71 per ons. Platinum untuk pengiriman April naik USD5,6 atau 0,56 persen menjadi USD1.008,1 per ons.