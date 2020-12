Rilis Data AS Suram, Emas Dunia Pamer Kemilau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kurang menggembirakan mendukung pergerakan harga logam mulia.Mengutip Xinhua, Kamis, 24 Desember 2020, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Februari naik USD7,8 atau 0,42 persen menjadi USD1.878,1 per ons. Sementara itu, University of Michigan menempatkan indeks sentimen konsumen pada level 80,7 di Desember 2020, turun dari 99,3 pada Desember 2019.Departemen Perdagangan AS melaporkan belanja konsumen turun 0,4 persen pada November setelah naik 0,3 persen pada Oktober, penurunan pertama dalam belanja konsumen dalam tujuh bulan. Analis pasar berpendapat bahwa ini merupakan tanda yang mengkhawatirkan bagi ekonomi AS.Departemen Perdagangan lebih lanjut melaporkan pendapatan pribadi AS merosot 1,1 persen pada November. Kemerosotan jauh lebih dari yang diharapkan. Kemudian, dolar AS yang lemah juga mendukung emas.Laporan klaim pengangguran mingguan yang dirilis menunjukkan bahwa klaim awal untuk tunjangan pengangguran turun 89 ribu ke 803 ribu yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 19 Desember. Lalu pesanan barang tahan lama naik 0,9 persen di November, lebih baik dari yang diharapkan. Kedua laporan itu agak membatasi pertumbuhan emas.Perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 38,6 sen atau 1,51 persen menjadi ditutup pada USD25,921 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari naik sebanyak USD7,7 atau 0,76 persen menjadi ditutup pada USD1.017,1 per ons.Di sisi lain, bursa saham Wall Street kembali berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam RUU Bantuan Covid-19. Meski demikian, sejumlah pihak berharap Trump segera menandatangani RUU tersebut.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 114,32 poin atau 0,38 persen menjadi 30.129,83. Kemudian S&P 500 naik 2,75 poin atau 0,07 persen menjadi 3.690,01. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 36,80 poin atau 0,29 persen menjadi 12.771,11.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir menguat dengan sektor energi naik 2,18 persen. Sedangkan sektor real estat dan teknologi masing-masing turun 0,96 persen dan 0,85 persen, dua kelompok dengan kinerja terburuk.(ABD)