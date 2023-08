Pekan Pertama Agustus, BTC Berupaya Kembali Raih USD30 Ribu/Keping

baca juga: Investor Aset Kripto Profit Taking Jelang Pengumuman Suku Bunga The Fed





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Langkah The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25-5,5 persen sudah sesuai ekspektasi pasar. The Fed dikabarkan masih membuka kemungkinan kenaikan suku bunga, tergantung pada perkembangan data ekonomi.The Fed baru akan menggelar pertemuan FOMC kembali pada pada 19-20 September 2023. Sebelum pertemuan tersebut, The Fed akan memiliki data pendukung yang akan menjadi pertimbangan, yaitu dua data inflasi dan data pengangguran di Juli dan Agustus 2023.Pada Selasa, 1 Agustus 2023, bitcoin (BTC) bergerak di harga USD29.231, melemah tipis 0,61 persen dalam 24 jam terakhir. Namun menguat 0,49 persen dalam periode tujuh hari terakhir. Kapitalisasi pasar BTC berada di atas USD568 miliar, tetapi dominasinya (Bitcoin Dominance/BTC.D) atas altcoin telah sedikit terpukul dan turun menjadi 49,89 persen, lebih rendah dibandingkan pada Senin pekan lalu, 24 Juli 2023, yang mencapai 50,17 persen."Meski bitcoin masih berada di level USD30 ribu dalam satu minggu terakhir, sebagian altcoin pada Selasa pagi ini mengalami pergerakan positif. Altcoin seperti Maker (MKR) melesat 15,08 persen menjadi USD1.227. Dogecoin (DOGE) naik US2,76 persen menjadi USD0,07739, Uniswap (UNI) naik 12,81 persen berada di USD6,50 dan Optimism (OP) menguat 5,23 persen mencapai USD1,58," kata Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Agustus 2023.Selain itu, pekan lalu pasar kripto diramaikan oleh peluncuran Worldcoin (WLD) yang didirikan oleh CEO Open AI Sam Altman. WLD saat ini diperdagangkan seharga USD2,30, sekitar 30 persen turun dari harga tertingginya pada hari peluncuran USD3,30."Penurunan ini diakibatkan oleh kekhawatiran komunitas terhadap privasi dan keamanan pengguna terutama akibat perangkat pemindai iris mata mereka, yaitu Orb. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Co-Founder Ethereum, Vitalik Buterin yang berpendapat sistem yang digunakan Worldcoin memiliki potensi masalah dengan privasi, aksesibilitas, sentralisasi, dan keaman,” kata Panji.Adapun, berita positif yang menjadi perhatian sepekan terakhir yaitu mengacu pada laporan BlackRock terkait portofolio atas risiko dan benefit. BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, menyarankan alokasi portofolio optimal sebesar 84,9 persen untuk bitcoin. Hal ini akan meningkatkan nilai bitcoin ke level tinggi baru di yang akan datang.Sepekan ke depan, data NFP yang akan dirilis oleh Biro Tenaga Kerja (Bureau of Labour Statistics/BLS) pada Jumat pertama setiap bulan akan menjadi perhatian investor pada pekan ini. NFP diprediksi menunjukkan ekonomi menambahkan 184 ribu pekerjaan pada Juli, sementara tingkat pengangguran diprediksi tetap pada level terendah historis yaitu sebesar 3,6 persen."Jika data NFP rilis lebih tinggi dari perkiraan maka dianggap sebagai positif dan berpotensi bullish untuk USD dan bearish untuk bitcoin. sementara jika hasilnya yang lebih rendah dari perkiraan berpotensi akan menjadi sentimen negatif untuk USD namun bullish untuk bitcoin,” kata Panji.