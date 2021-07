Dow Jones Meroket 238 Poin, Sektor Jasa Komunikasi Jadi Penyelamat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham- saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street , ditutup lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat. Penguatan ini didukung oleh momentum kenaikan di sektor jasa komunikasi.Melansir Xinhua, Sabtu, 24 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik 238,20 poin atau 0,68 persen menjadi 35.061,55. Indeks S&P 500 naik 44,31 poin atau 1,01 persen menjadi 4.411,79. Indeks Komposit Nasdaq naik 152,39 poin atau 1,04 persen menjadi 14.836,99.Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan layanan komunikasi naik 2,91 persen. Sementara sektor energi tergelincir 0,64 persen, menjadi satu-satunya kelompok yang menurun.Sejumlah laporan pendapatan yang kuat berkontribusi pada optimisme pasar. Saham Twitter naik setelah perusahaan media sosial AS tersebut melaporkan pertumbuhan besar dalam pengguna dan penjualan iklan untuk kuartal kedua.Kemudian saham Snap, nama teknologi lainnya, melonjak hampir 24 persen karena pendapatan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.Di sisi data, penyedia informasi yang berbasis di London IHS Markit melaporkan IMP Komposit Flash AS (Indeks Manajer Pembelian) turun menjadi 59,7 pada Juli dari 63,7 pada Juni."Produsen mencatat sedikit percepatan dalam laju ekspansi produksi, tetapi penyedia layanan mencatat hilangnya momentum pertumbuhan lebih lanjut di tengah kekurangan tenaga kerja," kata laporan itu.Saham perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah. Adapun sembilan dari 10 saham teratas menurut beratnya dalam indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(AHL)