Yellen Harap Raksasa Teknologi AS Dukung Aturan Pajak Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Realokasi pajak

(ABD)

Dublin: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen berharap raksasa teknologi AS mendukung realokasi hak perpajakan yang disepakati oleh hampir 140 negara sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas tentang pajak global. Adapun dampaknya terhadap perusahaan AS dinilai akan kecil.Yellen mengatakan dukungan dari pemain global besar harus membantu mendorong dukungan bipartisan di antara anggota parlemen AS untuk apa yang dikenal sebagai Pilar 1 dari kesepakatan pajak yang dinegosiasikan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).Mengutip Channel News Asia, Selasa, 2 November 2021, para pemimpin dari 20 ekonomi terbesar dunia (G20) akhir pekan ini mendukung kesepakatan OECD secara keseluruhan, yang juga menyerukan penerapan pajak perusahaan minimum global sebesar 15 persen pada 2023.Yellen mengatakan bagian pajak minimum dari kesepakatan itu akan memberikan kepastian yang disambut baik oleh perusahaan internet besar seperti Google Alphabet Inc, Amazon Inc, dan Facebook, dengan menghilangkan web rumit pajak layanan digital yang mereka hadapi di banyak negara, dan dapat membantu meningkatkan dukungan untuk kesepakatan yang lebih luas."Anggota parlemen AS diperkirakan menyetujui bagian pajak minimum global dari kesepakatan itu sebagai bagian dari RUU pengeluaran khusus Demokrat yang akan melalui Kongres," kata Pejabat Departemen Keuangan.Komponen kedua tentang realokasi pajak masih dalam tahap finalisasi, tetapi akan membutuhkan bagian yang terpisah. Hal itu telah menuai kritik dari anggota parlemen Republik dan beberapa perusahaan non-digital, tetapi Yellen yakin Kongres AS pada akhirnya akan setuju, terutama mengingat ada dukungan dari perusahaan besar.Senior Senat Republik berpendapat bahwa pendekatan yang disepakati secara prinsip oleh OECD akan membutuhkan perjanjian pajak internasional baru, yang akan membutuhkan ratifikasi Senat oleh mayoritas dua pertiga."Saya pikir mereka akan memberi tahu anggota Kongres bahwa mereka menyukai perjanjian ini dan mereka dapat menerimanya. Ketika Anda memiliki bisnis yang mendukung, daripada melobi melawan sesuatu, saya pikir itu akan membantu," pungkasnya.