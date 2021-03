Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS Kembali Gerus Pesona Emas Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas dunia kembali merosot pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Memperpanjang penurunannya untuk hari kedua berturut-turut, tertekan oleh kenaikan dolar dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan tidak ada langkah segera untuk mengatasi lonjakan imbal hasil obligasi.Mengutip Antara, Jumat, 5 Maret 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terpuruk lagi USD15,10 atau 0,88 persen, menjadi USD1.700,70 per ons. Ini merupakan penyelesaian terendah sejak Juni, setelah menyentuh level terendah di USD1.693,90.Sehari sebelumnya, Rabu, 3 Maret, emas berjangka terpangkas USD17,8 atau 1,03 persen menjadi USD1.715,80. Sebelumnya terangkat sebanyak USD10,6 atau 0,62 persen menjadi USD1.733,60 pada Selasa, 2 Maret. Serta merosot USD5,8 atau 0,34 persen menjadi USD1.723,00 pada Senin, 1 Maret."Harga emas sekali lagi berada di bawah tekanan karena imbal hasil riil telah melonjak menyusul kekecewaan pasar atas pernyataan Ketua Fed Powell," kata Analis Standard Chartered Suki Cooper.Ketua Federal Reserve mengatakan di webinar Wall Street Journal bahwa dia akan prihatin tentang pergerakan tidak teratur di pasar obligasi yang mendorong dolar AS menguat, tetapi menyatakan itu belum berdampak material pada kondisi keuangan.Kenaikan imbal hasil AS baru-baru ini telah mengikis daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi karena meningkatkan potensi kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun naik melewati 1,5 persen pada Kamis waktu setempat."Sementara itu, dolar mencapai puncaknya sejak Desember 2020. Emas kemungkinan akan bergerak lebih rendah dari sini," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago."Likuidasi ETF (Exchange Traded Funds/reksa dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa) juga masih sangat kuat. Anda memiliki terlalu banyak orang yang membelinya di tingkat yang lebih tinggi ini. Mereka pada akhirnya akan menyerah begitu saja," tambah Streible.Kepemilikan ETF berbasis emas terbesar di dunia, SPDR Gold Trust, turun ke level terendah sejak Mei 2020.Sementara itu, data ekonomi yang dirilis beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa 745 ribu mengajukan klaim pengangguran awal pada pekan yang berakhir 27 Februari, lebih tinggi dari 736 ribu klaim yang diajukan pada pekan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ekonomi AS masih jauh dari pemulihan.Departemen Perdagangan AS juga melaporkan pesanan pabrik melonjak 2,6 persen pada Januari, setelah naik 1,6 persen pada Desember. Investor juga menunggu laporan pekerjaan bulanan Februari yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 92,6 sen atau 3,51 persen menjadi USD25,461 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April anjlok sebanyak USD46,5 atau 3,93 persen menjadi USD1.135,30 per ons.(ABD)