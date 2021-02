Investor Berpaling dari Perak, Emas Dunia Anjlok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia turun tajam pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Emas terseret kemerosotan perak lebih dari delapan persen saat investor kecil mundur setelah reli mendekati tertinggi delapan tahun di sesi sebelumnya yang dipicu oleh hiruk-pikuk perdagangan yang didorong oleh media sosial.Mengutip Antara, Rabu, 3 Februari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, anjlok USD30,5 atau 1,64 persen menjadi USD1.833,4 per ons. Sehari sebelumnya, Senin, 1 Februari, emas berjangka melonjak USD13,6 atau 0,74 persen menjadi USD1.863,90.Emas berjangka juga terangkat USD9,10 atau 0,49 persen menjadi USD1.850,30 pada Jumat, 29 Januari, setelah jatuh USD7,7 atau 0,42 persen menjadi USD1.841,20 pada Kamis, 28 Januari. Serta merosot USD6,0 atau 0,32 persen menjadi USD1.844,90 pada Rabu, 27 Januari."Tampaknya upaya short squeeze oleh para pedagang ritel kecil setidaknya untuk sementara gagal," kata analis senior Kitco Metals Jim Wyckoff, menambahkan investor ritel sedang mencari pasar lain untuk terkena dampak.Berkontribusi pada kemunduran, Chicago Mercantile Exchange (CME) Group menaikkan margin pemeliharaan pada perak berjangka sebesar 17,9 persen pada Senin, 1 Februari, dari USD14 ribu menjadi USD16.500 per kontrak mulai 2 Februari untuk mengatasi volatilitas pasar yang tidak biasa.Berarti pedagang berjangka perak perlu memberikan lebih banyak jaminan untuk membuka posisi perdagangan, menyeret perak berjangka turun tajam. Selain itu, postingan di forum WallStreetBets Reddit di tengah aksi minggu lalu mendorong pedagang untuk menjauhi perak."Jika para investor Reddit ini akan mencoba menekan pasar perak, mereka harus melakukannya minggu ini, jika tidak maka akan terjadi sekejap," kata Wyckoff dari Kitco.Perputaran pasar mengundang pengawasan dari regulator komoditas AS. "Lonjakan terkoordinasi dalam investasi oleh pedagang ritel ke pasar perak hanya akan meningkatkan volatilitas dan menghasilkan dislokasi regional kecil dalam dinamika permintaan-penawaran," kata Goldman Sachs dalam sebuah catatan.Perak mungkin melemah lebih lanjut jika emas tidak bergerak lebih tinggi, analis HSBC James Steel mengatakan dalam sebuah catatan. Rasio emas/perak saat ini adalah jauh di bawah rata-rata historis, dan investor mungkin mengenali level ini karena menyimpang terlalu jauh dari norma historis.Emas juga berada di bawah tekanan tambahan ketika indeks-indeks utama saham di Amerika Serikat dan hampir semua indeks pasar saham di seluruh dunia naik dan indeks dolar AS juga menguat.Perak untuk pengiriman Maret jatuh sebanyak USD3,016 atau 10,25 persen menjadi USD26,402 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April anjlok USD42,8 atau 3,76 persen menjadi USD1.096 per ons.(ABD)