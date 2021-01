Menanti Hasil Pemilihan Senat AS, Wall Street Bervariasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Rata-rata indeks saham utama Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Para investor berfokus pada perkembangan baru mengenai putaran kedua Senat di negara bagian Georgia dan adanya protes di Gedung Kongres Capitol Hill.Mengutip Xinhua, Kamis, 7 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 437,80 poin atau 1,44 persen menjadi 30.829,40. Sedangkan indeks S&P 500 naik 21,28 poin atau 0,57 persen menjadi 3.748,14. Indeks Komposit Nasdaq turun 78,17 poin atau 0,61 persen menjadi 12.740,79.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor keuangan dan material keduanya naik lebih dari empat persen. Sedangkan sektor teknologi tergelincir 1,81 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Sementara itu, tokoh Partai Demokrat Raphael Warnock diproyeksikan sebagai pemenang dalam pemilihan umum putaran kedua di Georgia, Amerika Serikat, dalam memperebutkan kursi Senat AS. Dengan 98 persen suara yang telah dihitung, Warnock mengalahkan Senator Kelly Loeffler dengan peroleh 50,5 persen berbanding 49,5.Kemenangan ini menjadikan Warnock sebagai senator kulit hitam pertama dalam sejarah Georgia. Satu kursi krusial ini juga membuat Demokrat selangkah lagi menuju mayoritas di Senat AS. Terdapat dua pertarungan di Georgia, yakni antara Warnock dan Loeffler, dan David Perdue (Republik) dengan Jon Osoff (Demokrat).Pemenang dalam pertarungan Perdue dan Osoff belum dapat dipastikan karena penghitungan masih berlanjut. Jika Osoff menang, maka Demokrat akan menguasai sepenuhnya Kongres AS yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mendapat mayoritas Kongres akan memuluskan Joe Biden dalam mendorong agenda-agenda Demokrat di pemerintahan mendatang.Pemungutan suara putaran kedua di Georgia, Amerika Serikat, dalam memperebutkan dua kursi Senat telah ditutup pada Selasa, 5 Januari, pukul 19.00 waktu setempat. Hasil pemilu ini akan sangat krusial bagi pemerintahan baru Joe Biden.Jika dua kandidat Partai Demokrat mampu menang dalam pemilu ini, maka partai tersebut akan menguasai mayoritas Senat, satu dari dua badan di Kongres AS. Satu badan lainnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang sudah dikuasai Demokrat.(ABD)