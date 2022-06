Kemilau Emas Dunia Digerus Penguatan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas dunia jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), menghentikan keuntungan selama dua hari berturut-turut. Kondisi itu terjadi karena dolar dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS menguat kembali setelah penurunan selama sesi sebelumnya.Mengutip Antara, Sabtu, 18 Juni 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, merosot sebanyak USD9,3 atau 0,5 persen menjadi ditutup pada USD1.840,60 per ons. Emas turun sekitar 1,9 persen untuk minggu ini.Emas berjangka melonjak USD30,3 atau 1,67 persen menjadi USD1.849,9 pada Kamis, 16 Juni, setelah terangkat sebanyak USD6,1 atau 0,34 persen menjadi USD1.819,60 pada Rabu, 15 Juni, dan tergelincir USD18,3 atau satu persen menjadi USD1.813,50 pada Selasa, 14 Juni.Kenaikan suku bunga acuan di seluruh dunia juga mengurangi daya tarik emas. Federal Reserve AS, Bank sentral Inggris dan bank sentral Swiss semuanya menaikkan suku bunga acuan minggu ini. Sementara bank sentral Jepang berdiri teguh pada kebijakan moneter ultra-longgarnya.Federal Reserve melaporkan pada Jumat waktu setempat bahwa produksi industri AS naik 0,2 persen pada Mei, mencatat peningkatan untuk bulan kelima berturut-turut, juga menekan emas.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 29,8 sen atau 1,36 persen, menjadi ditutup pada USD21,587 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD20,9 atau 2,2 persen, menjadi ditutup pada USD930,20 per ons.