Wall Street Tersungkur, Dow Jones Jatuh 526 Poin

Sebanyak 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih rendah, dengan sektor teknologi tergelincir 2,75 persen dan real estat jatuh 2,86 persen memimpin penurunan.Sementara indeks Nasdaq untuk ketujuh kalinya kehilangan lebih dari 2,0 persen dalam satu sesi. Nasdaq juga telah merosot sekitar 9,0 persen sejauh tahun ini dan indeks S&P 500 turun sekitar 5,0 persen.Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan indeks harga konsumen (CPI) melonjak 7,5 persen atau melampaui perkiraan yang sebesar 7,3 persen. Ini menandai kenaikan inflasi tahunan terbesar dalam 40 tahun."Inflasi cenderung kryptonite terhadap valuasi. Inflasi yang lebih tinggi menyebabkan pelipatgandaan tekanan, dan itulah yang kami alami saat ini," Kepala strategi ekuitas di U.S. Bank Wealth Management Terry Sandven.Saham pertumbuhan Megacap Tesla Inc, Nvidia dan Microsoft masing-masing kehilangan sekitar 3,0 persen. Walt Disney Co melonjak 3,4 persen.Pembuat barbie Mattel Inc dan pembuat sereal Kellogg Co masing-masing melonjak 7,65 persen dan 3,11 persen, setelah memperkirakan laba setahun penuh di atas ekspektasi pasar.