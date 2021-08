API: Stok Minyak Mentah AS Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Houston: American Petroleum Institute (API) melaporkan adanya penurunan sebanyak 0,879 juta barel minyak mentah dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) untuk pekan yang berakhir 30 Juli. Data stok minyak AS terus dipantau para pedagang karena memengaruhi gerak harga minyak.Mengutip Xinhua, Rabu, 4 Agustus 2021, API melaporkan penurunan 4,728 juta barel persediaan minyak mentah untuk pekan sebelumnya yang berakhir 23 Juli. Sedangkan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan penurunan 4,1 juta barel.Sementara itu, harga minyak dunia bergerak turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Pelemahan terjadi karena adanya kekhawatiran atas permintaan yang lebih lemah di tengah kebangkitan infeksi covid-19 dan ujungnya terus membebani pasar.West Texas Intermediate untuk pengiriman September kehilangan 70 sen menjadi USD70,56 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 48 sen menjadi USD72,41 per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan tersebut mengikuti kemunduran besar di pasar minyak yang melihat patokan AS dan Brent masing-masing turun 3,6 persen dan 3,3 persen, pada Senin waktu setempat (Selasa WIB)."Pasar minyak terus bergantian antara kekhawatiran tentang pasokan yang ketat di satu sisi dan tentang pemadaman permintaan yang menjulang di sisi lain," kata Analis Energi Commerzbank Research Barbara Lambrecht, dalam catatannya."Pendulum berayun kembali ke kekhawatiran permintaan kemarin. Ini kemungkinan salah langkah beberapa investor yang bertaruh pada kenaikan harga, mendorong mereka untuk menjual," tambahnya.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), didukung oleh reli di sektor energi. Meski demikian, para investor terus mencermati kebangkitan kasus infeksi covid-19 yang bisa memengaruhi kinerja perekonomian dan bursa saham.(ABD)