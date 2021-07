Tesla Angkat Wall Street ke Rekor Tertinggi, Dow Melesat 126 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Indeks-indeks utama Wall Street ditutup pada level tertinggi mereka pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Bursa saham Amerika Serikat (AS) terangkat oleh saham Tesla dan perbankan ketika para investor mengamati awal musim laporan keuangan kuartal kedua dan sejumlah data ekonomi.Mengutip Antara, Selasa, 13 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 126,02 poin atau 0,36 persen, menjadi 34.996,18 poin. Indeks S&P 500 bertambah 15,08 poin atau 0,35 persen menjadi 4.384,63 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 31,32 poin atau 0,21 persen menjadi 14.733,24 poin. Ketiganya ditutup pada level tertinggi yang pernah ada.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup di zona hijau, dengan sektor jasa keuangan dan komunikasi masing-masing menguat 0,96 persen dan 0,9 persen, memimpin kenaikan. Namun, kelompok konsumen dan kelompok energi mengalami kesulitan.Tesla melonjak lebih dari 4,0 persen dan merupakan kontributor utama untuk keuntungan di S&P 500 dan Nasdaq. CEO Elon Musk bersikeras di pengadilan bahwa dia tidak mengendalikan Tesla, dan dia tidak menikmati menjadi kepala eksekutif perusahaan kendaraan listrik itu saat dia mengambil sikap untuk mempertahankan akuisisi SolarCity pada 2016.Indeks bank S&P 500 naik 1,3 persen menjelang laporan laba kuartalan minggu ini dari bank-bank besar, termasuk Goldman Sachs dan JPMorgan pada Selasa waktu setempat. JPMorgan Chase naik lebih dari 1,0 persen dan Goldman Sachs reli lebih dari 2,0 persen, memicu kenaikan Dow.Investor akan mengamati dengan cermat laporan kuartalan untuk petunjuk awal tentang berapa lama pemulihan ekonomi AS dapat berlangsung, dengan laba per saham kuartal Juni untuk perusahaan S&P 500 diperkirakan akan naik 66 persen, menurut data IBES dari Refinitiv.S&P 500 telah reli sekitar 17 persen sepanjang tahun ini, dengan beberapa investor mempertanyakan berapa lama reli Wall Street dapat bertahan dan khawatir tentang potensi penurunan."Musim (laporan) laba akan disambut dengan hangat sebagai kesempatan untuk mengonfirmasi bias yang ada. Sekalipun jika perkiraan tidak secerah yang diharapkan sebagian besar bullish, itu semua akan dirasionalisasikan," kata Kepala Perdagangan dan Penelitian Harvest Volatility Management Mike Zigmont, di New York.Fokus minggu ini juga akan pada serangkaian laporan ekonomi, termasuk data inflasi utama AS dan penjualan ritel. Selain itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan muncul di hadapan Kongres pada Rabu, 14 Juli, dan Kamis, 15 Juli, untuk pandangan tentang inflasi.Investor telah khawatir tentang inflasi yang lebih tinggi dan penyebaran varian virus korona Delta dalam beberapa sesi terakhir, dengan para pedagang terombang-ambing antara preferensi untuk saham-saham bernilai ekonomi dan saham-saham pertumbuhan teknologi ternama.Walt Disney melonjak lebih dari 4,0 persen ke level tertinggi dua bulan setelah perusahaan dan film superhero Marvel "Black Widow" menghasilkan USD80 juta di akhir pekan pertama. Dan perusahaan hiburan itu berencana menaikkan harga untuk layanan streaming ESPN Plus-nya.Didi Global Inc turun anjlok 7,0 persen setelah mengonfirmasi badan siber Tiongkok memberi tahu toko aplikasi untuk menghapus 25 aplikasi perusahaan transportasi daring dan mengatakan langkah itu dapat memengaruhi pendapatannya di wilayah tersebut.Virgin Galactic Holdings terjun 17 persen setelah perusahaan pariwisata antariksa itu mengatakan akan menjual saham senilai hingga USD500 juta, sehari setelah perusahaan menyelesaikan uji terbang penuh kru pertama ke luar angkasa bersama pendiri miliarder Richard Branson didalamnya.(ABD)