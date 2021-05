Minyak Dunia Melonjak di Tengah Optimisme Permintaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), melonjak di tengah kepercayaan pasar terhadap prospek permintaan bahan bakar. Namun, para pedagang tetap memperhatikan dan waspada atas pergerakan kasus covid-19 yang mulai naik di beberapa negara di dunia.Mengutip Xinhua, Selasa, 25 Mei 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli bertambah USD2,47 atau 3,9 persen menjadi USD66,05 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Juli naik USD2,02 atau tiga persen menjadi USD68,46 per barel di London ICE Futures Exchange.Menurut para ahli harga didukung karena prospek pertumbuhan global menunjukkan permintaan akan terus meningkat. "Permintaan minyak telah bertahan jauh lebih baik dari yang diperkirakan banyak orang dan kemungkinan meningkat selama bulan-bulan di musim panas karena ekonomi belahan bumi utara sepenuhnya terbuka," kata Analis UBS."Sementara itu, pasokan tetap terkendali karena OPEC+ kemungkinan menjaga pendekatan hati-hati untuk meningkatkan produksi ketika permintaan pulih, sementara produsen AS tetap disiplin," tambah mereka.Untuk pekan yang berakhir Jumat, patokan minyak mentah AS turun 2,7 persen, sementara Brent turun 3,3 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung oleh kekuatan keseluruhan di saham teknologi. Di sisi lain, Pemerintah AS terus berupaya menggenjot program vaksinasi covid-19 untuk memacu perekonomian.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 186,14 poin atau 0,54 persen menjadi 34.393,98. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak sebanyak 41,19 poin atau 0,99 persen menjadi 4.197,05. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 190,18 poin atau 1,41 persen menjadi 13.661,17.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing naik 1,84 persen dan 1,76 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor utilitas tergelincir 0,2 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.(ABD)