Harga Minyak Dunia Lesu

New York: Harga minyak mentah dunia turun tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat. Pelemahan minyak ini karena para pedagang meneliti laporan persediaan bahan bakar Amerika Serikat (AS) yang beragam.Melansir Xinhua, Jumat, 4 Juni 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli kehilangan dua sen menjadi USD68,81 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun empat sen menjadi USD71,31 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan, persediaan minyak mentah AS turun 5,1 juta barel selama pekan yang berakhir 28 Mei.Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan laporan EIA menunjukkan penurunan 3,3 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.Menurut EIA, total persediaan bensin motor meningkat 1,5 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar distilat meningkat 3,7 juta barel.Survei S&P Global Platts memperkirakan penurunan pasokan mingguan sebesar 1,1 juta barel untuk bensin dan 1,6 juta barel untuk sulingan.Departemen Tenaga Kerja AS sebelumnya melaporkan bahwa klaim pengangguran mingguan awal AS turun 20 ribu menjadi 385 ribu dalam pekan yang berakhir 29 Mei. Angka tersebut telah turun untuk minggu kelima berturut-turut.Pembacaan terakhir untuk indeks manajer pembelian layanan AS yang dirilis oleh IHS Markit berada di 70,4 pada Mei, naik dari 64,7 pada April dan di atas perkiraan awal 70,1.(AHL)