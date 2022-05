Kemilau Emas Dunia Digerus Keperkasaan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bursa saham Amerika Serikat

(ABD)

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Pelemahan terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS naik.Mengutip Xinhua, Selasa, 3 Mei 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD48,1 atau 2,52 persen menjadi USD1,863,6 per ons. Indeks dolar AS telah naik mendekati level tertinggi 20 tahun, mendorong persentase penurunan harian terbesar untuk emas pada Senin sejak 9 Maret.Federal Reserve akan menyimpulkan pertemuan kebijakan moneter dua hari pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Investor secara luas memperkirakan bank sentral AS akan menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 50 basis poin.Data ekonomi mengecewakan yang dirilis pada Senin gagal mendukung emas. Indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) S&P Global AS meningkat menjadi 59,2 pada April dari 58,8 pada Maret, level tertinggi sejak September 2021, tetapi sedikit turun dari pembacaan awal 59,7.Indeks manufaktur Institute for Supply Management tercatat di 55,4 persen, turun 1,7 poin persentase dari pembacaan Maret 57,1 persen. Perak untuk pengiriman Juli turun 50,1 sen atau 2,17 persen menjadi ditutup pada USD22,584 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD6,8 atau 0,72 persen menjadi USD932,8 per ons.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat dalam perdagangan berombak pada penutupan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu didukung oleh kebangkitan pada saham-saham teknologi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 84,29 poin atau 0,26 persen menjadi 33.061,50. Kemudian indeks S&P 500 menambahkan 23,45 poin atau 0,57 persen menjadi 4.155,38. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 201,38 poin atau 1,63 persen menjadi 12.536,02.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing naik 2,43 persen dan 1,56 persen, melampaui sisanya. Real estat tergelincir 2,55 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.