Data Inflasi AS Buat Fed Tak Terlalu Agresif, Kurs Dolar Jatuh

(ABD)

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) merosot pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), mengembalikan beberapa kenaikan kuat dari hari sebelumnya. Investor mengukur putaran sanksi terbaru terhadap Rusia dan data inflasi AS dipandang tidak mungkin membuat Fed terlalu agresif pada pertemuan kebijakan berikutnya.Mengutip Antara, Sabtu, 26 Februari 2022, greenback pada Kamis, 24 Februari mencatat kenaikan persentase satu hari terbesar sejak 10 November hingga mencapai 97,74, tertinggi sejak 30 Juni 2020. Namun, dolar mengembalikan beberapa kenaikannya setelah Presiden AS Joe Biden memukul Rusia dengan gelombang sanksi menyusul invasi negara itu ke Ukraina.Akan tetapi, Biden menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan memutuskan hubungan Rusia dari sistem perbankan internasional SWIFT.Data ekonomi AS menunjukkan belanja konsumen meningkat lebih dari yang diharapkan pada Januari bahkan ketika tekanan harga meningkat, dengan inflasi tahunan mencapai tingkat yang terakhir terlihat empat dekade lalu, meskipun indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi meningkat 0,6 persen pada Januari setelah naik 0,5 persen pada Desember."Revisi data pendapatan dan pengeluaran menunjukkan ekonomi sangat tangguh terhadap Omicron dan harga minyak yang tinggi," kata Ahli Strategi Investasi Senior Allspring Global Investments Brian Jacobsen, di Menomonee Falls, Wisconsin."Mudah-mudahan, situasi dengan Rusia berumur pendek, tetapi bahkan jika harga minyak tetap tinggi, ekonomi harus memiliki kekuatan fundamental yang cukup untuk menoleransi harga energi tinggi," tuturnya."Angka inflasi tidak besar, tetapi setidaknya angka inflasi bulan ke bulan tidak bergerak lebih tinggi. Itu akan menyebabkan kehilangan kepercayaan dari anggota Fed yang paling hawkish," kata Jacobsen.Indeks dolar turun 0,459 persen, dengan euro menguat 0,59 persen menjadi 1,1257 dolar. Euro jatuh menjadi 1,105 dolar pada Kamis, 24 Februari, terlemah terhadap greenback sejak 1 Juni 2020. Bahkan dengan kemundurannya pada Jumat, 25 Februari, dolar masih berada di jalur untuk kenaikan minggu ketiga berturut-turut.Peningkatan selera risiko terlihat jelas di pasar saham AS, dengan S&P 500 naik lebih dari 2,0 persen setelah melakukan reli di akhir sesi pada Kamis, 24 Februari.Sebelum lonjakan Kamis, 24 Februari, -yang mengirim dolar ke level tertinggi sejak 30 Juni 2020- greenback telah melemah dalam beberapa pekan terakhir, karena meningkatnya ketegangan di Ukraina memicu ekspektasi The Fed mungkin kurang agresif dalam mengetatkan kebijakan ketika mencoba mengendalikan inflasi.Ekspektasi untuk setidaknya kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan Maret telah turun menjadi 25 persen dari sekitar 34 persen sehari yang lalu, menurut FedWatch Tool CME. Dalam laporan kebijakan moneter terbaru bank sentral kepada Kongres, The Fed memperingatkan inflasi bisa bertahan lebih lama dari yang diantisipasi.Uni Eropa sedang merencanakan putaran ketiga sanksi terhadap Moskow, seorang pejabat Uni Eropa mengatakan, beberapa menit setelah Presiden Ukraina memohon blok untuk lebih cepat, langkah-langkah yang lebih kuat untuk menghukum Rusia atas invasi ke negaranya.Pembuat kebijakan di bank sentral Eropa (ECB) mengatakan situasi di Ukraina dapat menyebabkan ECB memperlambat keluarnya dari langkah-langkah stimulus. Investor hanya melihat peluang 4,0 persen ECB akan meningkatkan suku bunga acuan sebesar 10 basis poin pada pertemuan kebijakan 10 Maret.