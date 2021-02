DPR AS Sahkan Resolusi Anggaran, Selangkah Lagi Paket USD1,9 Triliun Ketuk Palu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan resolusi anggaran yang merupakan sebuah langkah kunci ketika Demokrat mendorong pemungutan suara untuk paket bantuan virus korona senilai USD1,9 triliun. Bantuan sebesar itu dinilai diperlukan guna membantu ekonomi AS memerangi dampak pandemi covid-19 Mengutip CNBC International, Sabtu, 6 Februari 2021, persetujuan tindakan tersebut memungkinkan Kongres AS untuk bergerak maju dengan rekonsiliasi, dengan Demokrat dapat mengesahkan paket bantuan tanpa dukungan Republik. Senat diharapkan menyetujui resolusi tersebut di akhir pekan ini.Merefleksikan perpecahan partisan atas rencana bantuan covi-19 senilai USD1,9 triliun, DPR mengeluarkan resolusi dalam suara 218-212. Setidaknya ada dua Demokrat yang memberikan suara untuk menentangnya. Sementara itu, tidak ada Partai Republik yang mendukungnya.Setelah mengeluarkan resolusi, Demokrat akan mulai menyusun paket penyelamatan yang mereka harap bisa lolos dalam beberapa minggu mendatang. Dengan menggunakan rekonsiliasi, Demokrat dapat menghindari filibuster dari Senat dan mengesahkan RUU dengan mayoritas sederhana.Dalam sebuah parlemen atau badan pemerintah yang bertugas mengambil keputusan, filibuster adalah usaha untuk menghalangi diambilnya satu keputusan tertentu dengan cara mengambil waktu yang tersedia, biasanya dengan pidato yang sangat panjangNamun, tantangan menghadang karena Demokrat tidak mampu mendapatkan satu pembelotan dan aturan rekonsiliasi membatasi apa yang dapat mereka masukkan dalam RUU. Demokrat memiliki tujuan menyetujui paket bantuan baru sebelum 14 Maret, ketika bantuan pengangguran USD300 per minggu yang mendukung jutaan orang Amerika akan kedaluwarsa.Kongres AS diharapkan segera menulis RUU yang mencerminkan kerangka kerja Presiden Joe Biden. Usulannya di antaranya memberikan bantuan langsung USD1.400 untuk sebagian besar orang Amerika, USD400 per minggu tunjangan pengangguran hingga September, program vaksinasi USD20 miliar, dan USD350 miliar untuk mendukung pemerintah negara bagian dan lokal.(ABD)