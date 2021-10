Ekonomi AS Loyo, Harga Emas Dunia Cemerlang

Chicago: Harga emas dunia diperdagangkan lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena tingginya permintaan terhadap aset safe-haven. Hal ini dipicu oleh melemahnya dolar AS dan lesunya pertumbuhan ekonomi AS

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto AS hanya naik 2,0 persen pada kuartal ketiga. Angka itu turun dari pertumbuhan 6,7 persen pada kuartal kedua, karena melonjaknya kasus covid-19 yang semakin memperketat rantai pasokan global.



Di sisi lain, indeks dolar AS turun 0,6 persen terhadap sejumlah mata uang utama lainnya, sehingga harga emas lebih murah bagi pembeli luar negeri.



"Pertumbuhan ekonomi melambat di AS dan itu akan mendukung pasar emas dalam perspektif bahwa Federal Reserve akan cenderung mengurangi pembelian aset lebih cepat atau prospek suku bunga yang lebih tinggi akan dibatasi," kata David Megger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.

"Emas dianggap sebagai salah satu lindung nilai klasik terhadap tekanan inflasi, merupakan faktor pendukung yang mendasari pasar emas bergerak maju, dan kami melihat harga emas dan perak bergerak lebih tinggi dalam beberapa minggu ke depan," terang Megger. Sehari sebelumnya, emas berjangka menguat USD5,4 atau 0,3 persen menjadi USD1.798,80.

Mengutip Antara, Jumat, 29 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terkerek USD3,8 atau 0,21 persen menjadi USD1.802,60 per ons.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 7,1 sen atau 0,29 persen, menjadi USD24,12 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD4,6 atau 0,45 persen, menjadi USD1.023,90 per ons.