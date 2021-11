Wall Street Ambruk saat Inflasi AS Melesat

Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) jatuh pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena angka inflasi yang tinggi memicu ekspektasi dari para investor bahwa The Fed bakal menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dari yang diperkirakan.Mengutip Xinhua, Kamis, 11 November 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 240,04 poin atau 0,66 persen menjadi 36.079,94. Sedangkan indeks S&P 500 turun 38,54 poin atau 0,82 persen menjadi 4.646,71. Indeks Komposit Nasdaq turun 263,84 poin atau 1,66 persen menjadi 15.622,71.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah. Sektor energi dan teknologi memimpin penurunan, masing-masing turun sebanyak 2,97 persen dan 1,68 persen. Sementara itu, sektor utilitas naik sebanyak 0,7 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan enam dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis."Inflasi AS tetap tinggi pada Oktober karena gangguan rantai pasokan telah berlangsung selama berbulan-bulan, melonjak ke level tertinggi dalam tiga dekade," lapor Departemen Tenaga Kerja.Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja, indeks harga konsumen (CPI) melonjak 0,9 persen pada Oktober, untuk kenaikan 6,2 persen tahun-ke-tahun. CPI inti, yang tidak termasuk komponen makanan dan energi yang mudah menguap, naik 0,6 persen bulan lalu, untuk kenaikan 4,6 persen tahun-ke-tahun.Sementara itu, laporan terpisah oleh Departemen Tenaga Kerja mengatakan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, tercatat 267 ribu dalam pekan yang berakhir 6 November, menyusul level revisi naik 271 ribu pada pekan sebelumnya.