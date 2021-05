Emas Dunia Berjaya di Atas Kelemahan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Merekahnya harga emas karena dolar AS melemah untuk hari kedua.Melansir Xinhua, Rabu, 19 Mei 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Juni naik USD0,4 atau 0,02 persen menjadi USD1.868 per ons.Sementara harga perak untuk pengiriman Juli naik 5,9 sen atau 0,21 persen menjadi USD28,333 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD19,2 atau 1,54 persen menjadi USD1.225,3 per ons.Emas juga mendapat dukungan karena kekhawatiran tentang inflasi. Meskipun Federal Reserve tidak mungkin menyesuaikan kebijakan moneternya untuk menanganinya.Biro Sensus AS melaporkan pada Selasa bahwa pembangunan perumahan milik pribadi berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman, yakni 1,56 juta pada April, di bawah perkiraan Maret yang direvisi 1,73 juta.Di sisi lain kurs dolar AS mengalami pelemahan yang luas pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,46 persen menjadi 89,7506.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2228 dolar AS dari 1,2158 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4190 dolar AS dari 1,4143 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7801 dolar AS dari 0,7770 dolar AS.Sementara dolar AS dibeli 108,86 yen Jepang, lebih rendah dari 109,17 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8964 franc Swiss dari 0,9023 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2058 dolar Kanada dari 1,2062 dolar Kanada.(AHL)