Saham Teknologi Topang Pergerakan Wall Street

New York: Tiga indeks utama Wall Street atau bursa saham AS berakhir lebih tinggi pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kenaikan ini ditopang oleh lonjakan saham induk perusahaan Google Alphabet dan pembuat cip Advanced Micro Devices.

, Kamis, 3 Februari 2022, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 224,09 poin atau 0,63 persen menjadi 35.629,33. Lalu indeks S&P 500 menguat 42,84 poin atau 0,94 persen menjadi 4.589,38. Kemudian indeks Komposit Nasdaq terangkat 71,54 poin atau 0,5 persen menjadi 14.417,55.

Itu juga dibantu oleh Match Group Inc yang melonjak 5,3 persen karena investor meyakini varian Omicron tidak akan berdampak pada bisnis pemilik Tinder tersebut. Secara keseluruhan, satu-satunya sektor S&P utama yang berakhir lebih rendah adalah barang-barang konsumen non-primer (consumer discretionary), yang turun 0,5 persen. Sementara itu, sektor jasa komunikasi memimpin kenaikan, didukung kinerja Alphabet.

Alphabet melambung 7,5 persen setelah melaporkan rekor penjualan kuartalan pada Selasa, 2 Februari 2022.

Adapun induk Facebook Meta Platforms Inc, juga naik 1,3 persen. Amazon.com Inc turun 0,4 persen menjelang laporan keuangannya pada Kamis waktu setempat.



Bulan lalu, Nasdaq yang sarat teknologi anjlok 19 persen dari level tertinggi sepanjang masa pada November karena investor membuang saham pertumbuhan bernilai tinggi di tengah prospek kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan.



Pedagang bertaruh pada lima kenaikan suku bunga tahun ini setelah komentar hawkish dari Federal Reserve AS pada Januari.

"Ada sebagian besar pasar teknologi, dan pasar pertumbuhan, yang memimpin kelipatan yang cukup ekstrem, yang mungkin membutuhkan sedikit udara yang dikeluarkan dari ban," kata Kepala investasi kekayaan pribadi di Glenmede, Jason Pride.

Sentimen positif pun meluas ke pembuat cip lainnya termasuk Nvidia Corp, Qualcomm Inc dan Micron Technology Inc yang terangkat antara 2,5 persen hingga 6,3 persen.

Namun, PayPal Holdings Inc terjun 24,6 persen setelah memperkirakan pendapatan dan laba kuartal pertamanya jauh di bawah ekspektasi.



Akibatnya, perusahaan teknologi keuangan dan pembayaran lainnya terseret, dengan Block Inc, Affirm Holdings Inc dan SoFi Technologies merosot antara 8,4 persen hingga 10,6 persen.

