Capai Level Tertinggi 40 Tahun, Inflasi AS Tembus 8,5% di Maret

Penting untuk menurunkan inflasi

Washington: Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan tingkat inflasi konsumen AS pada Maret terus meroket pada laju tahunan tercepat dalam empat dekade. Data terbaru adalah pengingat lain bahwa inflasi tetap tinggi, yang akan menjamin kenaikan suku bunga Federal Reserve AS lebih agresif pada pertemuan kebijakan mendatang."Indeks harga konsumen (CPI) bulan lalu naik 1,2 persen dari bulan sebelumnya setelah naik 0,8 persen pada Februari," kata Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) Departemen Tenaga Kerja AS, dilansir dari Xinhua, Rabu, 13 April 2022.CPI di Maret melonjak menjadi 8,5 persen dari tahun sebelumnya, kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir Desember 1981. Lonjakan itu dibandingkan dengan kenaikan 7,9 persen tahun-ke-tahun di Februari, laporan menunjukkan.Apa yang disebut CPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,3 persen di Maret menyusul pertumbuhan 0,5 persen di bulan sebelumnya. CPI inti melonjak 6,5 persen selama 12 bulan terakhir, setelah naik 6,4 persen pada Februari.Laporan mencatat kenaikan indeks untuk bensin, tempat tinggal (layanan yang disediakan unit perumahan untuk penghuninya), dan makanan adalah kontributor terbesar untuk semua kenaikan yang disesuaikan musiman. Indeks bensin naik 18,3 persen di Maret dan menyumbang lebih dari setengah dari semua item kenaikan bulanan. Indeks makanan naik 1,0 persen.Gubernur Federal Reserve AS Lael Brainard baru-baru ini mengatakan sangat penting untuk menurunkan inflasi. Ia mencatat bahwa bank sentral siap untuk mengambil tindakan yang lebih kuat jika indikator inflasi menunjukkan tindakan seperti itu diperlukan.Menurut risalah pertemuan kebijakan Fed di Maret yang dirilis minggu lalu, banyak peserta mencatat bahwa satu atau lebih kenaikan 50 basis poin dalam kisaran target dapat sesuai pada pertemuan mendatang, terutama jika tekanan inflasi tetap tinggi atau meningkat.Bank sentral AS dapat mulai mengurangi ukuran neracanya segera setelah Mei, dengan para pejabat mengisyaratkan dukungan mereka untuk batas bulanan USD95 miliar, laju penurunan kepemilikan sekuritas yang jauh lebih cepat daripada selama periode 2017-2019.