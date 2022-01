Powell: Fed Siap Segera Menaikkan Suku Bunga di Tengah Lonjakan Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Mengurangi laju bulanan pembelian aset

(ABD)

Washington: Federal Reserve menegaskan akan segera menaikkan suku bunga acuannya di tengah melonjaknya inflasi. Adapun bank sentral Amerika Serikat (AS) telah mempertahankan suku bunga dana federal tidak berubah pada rekor level terendah mendekati nol sejak awal pandemi covid-19 "Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan terkait dengan pandemi dan pembukaan kembali ekonomi terus berkontribusi pada peningkatan tingkat inflasi ," kata The Fed dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dua hari, dilansir dari Xinhua, Kamis, 27 Januari 2022."Dengan inflasi jauh di atas dua persen dan pasar tenaga kerja yang kuat, Komite mengharapkan akan segera tepat untuk menaikkan kisaran target suku bunga dana federal," kata The Fed, merujuk pada Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), komite pembuat kebijakan The Fed.Banyak pejabat Fed telah menyatakan dalam beberapa pekan terakhir mereka akan nyaman dengan kenaikan suku bunga pada pertemuan bank sentral berikutnya di Maret karena tekanan inflasi yang meningkat. Adapun indeks harga konsumen naik tujuh persen pada Desember dari tahun sebelumnya, kenaikan 12 bulan terbesar sejak Juni 1982."Sementara dorongan inflasi yang lebih tinggi sebagian besar terletak pada dislokasi yang disebabkan oleh pandemi, kenaikan harga kini telah menyebar ke lebih banyak barang dan jasa," kata Ketua Fed Jerome Powell, pada konferensi pers virtual.Risiko inflasi masih bergerak ke atas dalam pandangan sebagian besar pejabat Fed. "Kami akan menggunakan alat kami baik untuk mendukung ekonomi dan pasar tenaga kerja yang kuat dan untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi menjadi lebih tinggi maupun mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah ekonomi berkembang sesuai dengan harapan," kata Powell.Proyeksi suku bunga rata-rata pejabat Fed yang dirilis pada Desember menunjukkan bahwa bank sentral AS dapat menaikkan suku bunga tiga kali tahun ini, naik dari hanya satu kenaikan suku bunga yang diproyeksikan pada September, membuat poros hawkish untuk memerangi lonjakan inflasi."Sejak pertemuan Desember saya mengatakan situasi inflasi hampir sama tetapi mungkin sedikit lebih buruk," kata Powell, menandakan Fed dapat melakukan lebih banyak kenaikan suku bunga tahun ini."Saya pikir sejauh situasi semakin memburuk, kebijakan kami harus mengatasi itu, jika memburuk lebih jauh, baik dalam dimensi waktu atau dalam ukuran dimensi inflasi," tambahnya.Bank sentral AS juga memutuskan untuk terus mengurangi laju bulanan pembelian aset bersihnya, mengakhirinya pada awal Maret, karena keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar yang diberlakukan pada awal pandemi.Sementara itu, pejabat Fed membahas prinsip-prinsip untuk mengurangi neraca dolar bank sentral hampir USD9 triliun, yang meningkat lebih dari dua kali lipat selama pandemi, tetapi mereka belum membuat keputusan apapun."Komite belum membuat keputusan mengenai waktu, kecepatan, atau detail lain dari penyusutan neraca dan kami akan membahas masalah ini dalam pertemuan mendatang dan memberikan informasi tambahan pada waktu yang tepat," kata Powell."Ini akan menjadi tahun di mana kita bergerak dengan mantap dari kebijakan moneter yang sangat akomodatif yang akan diterapkan untuk menangani pandemi," pungkasnya.