Laju Harga Minyak Beragam, Brent dan WTI Tak Searah

New York: Harga minyak dunia sedikit beragam pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Pelaku pasar menilai risiko dari sisi penawaran dan permintaan, terutama penurunan permintaan yang diperkirakan karena pengujian massal untuk covid-19 di Tiongkok. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September 2022 naik tipis delapan sen atau 0,1 persen menjadi USD107,10 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 70 sen atau 0,7 persen menjadi USD104,09 per barel.The Fed diperkirakan akan terus menaikkan suku bunga, open interest di bursa berjangka New York Mercantile Exchange (NYMEX) turun pada 7 Juli 2022 ke level terendah sejak Oktober 2015 karena investor mengurangi aset-aset berisiko. Pekan lalu, spekulan minyak memangkas posisi net long futures dan opsi mereka di NYMEX dan Intercontinental Exchanges ke level terendah sejak April 2020."Pasar minyak ditarik ke dua arah dengan fundamental fisik yang sangat ketat terhadap kekhawatiran permintaan yang berwawasan ke depan dan tanda-tanda kehancuran permintaan yang disebabkan oleh harga," kata Analis EBW Analytics dikutip dari Antara, Selasa, 12 Juli 2022.Pasar diguncang di awal sesi oleh berita bahwa Tiongkok telah menemukan kasus pertama dari subvarian Omicron yang sangat menular di Shanghai yang dapat mengarah kepada aksi lockdown yang akan mengurangi permintaan bahan bakar."Dampak gabungan dari kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan wabah covid-19 baru hampir tidak dapat datang pada waktu yang lebih buruk untuk pasar minyak," kata Investec Risk Solutions dalam sebuah catatan.Tekanan harga minyak dunia datang dari kenaikan dolar AS terhadap sekeranjang mata uang lainnya ke level tertinggi sejak Oktober 2002. Dolar AS yang lebih kuat mengurangi permintaan minyak karena membuat bahan bakar lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain. Para menteri keuangan zona euro mengatakan perang melawan inflasi adalah prioritas saat ini meskipun pertumbuhan ekonomi di blok itu berkurang.Pelaku pasar tetap gelisah tentang rencana negara-negara Barat untuk membatasi harga minyak Rusia, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan sanksi lebih lanjut dapat menyebabkan konsekuensi bencana di pasar energi global.JP Morgan mengatakan pasar terjebak antara kekhawatiran atas potensi penghentian pasokan Rusia dan kemungkinan resesi."Risiko makro menjadi lebih berpihak. Pengurangan balasan sebesar tiga juta barel (bbl) per hari dalam ekspor minyak Rusia merupakan ancaman yang kredibel dan jika direalisasikan akan mendorong harga minyak mentah Brent menjadi sekitar USD190 per barel," kata bank tersebut dalam sebuah catatan."Di sisi lain, dampak dari pertumbuhan permintaan yang jauh lebih rendah di bawah skenario resesi akan membuat harga minyak mentah Brent rata-rata sekitar USD90 per barel di bawah resesi ringan dan USD78 barel per hari di bawah skenario penurunan yang lebih parah." jelas JP Morgan.Masih ada pertanyaan tentang berapa lama lebih banyak minyak mentah akan mengalir dari Kazakhstan melalui Konsorsium Pipa Kaspia (Caspian Pipeline Consortium-CPC).Pasokan terus berlanjut sejauh ini di jalur pipa itu, yang membawa sekitar satu persen minyak global, dengan pengadilan Rusia membatalkan keputusan sebelumnya yang menangguhkan operasi di sana. Sementara itu, Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengatakan kesepakatan sudah dekat dengan Moskow untuk membeli minyak diesel yang jauh lebih murah dari Rusia.