Ekonomi AS Tumbuh 6,4% di Kuartal I-2021

Washington: Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh 6,4 persen atau pada tingkat yang solid dalam tiga bulan pertama di 2021. Pencapaian tersebut sejalan dengan keyakinan para ekonom bahwa tahun ini merupakan tahun terkuat bagi ekonomi Paman Sam dalam tujuh dekade terakhir.Pertumbuhan ekonomi AS di angka 6,4 persen di kuartal I-2021 lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2020 yang mencapai 4,3 persen. "Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), total output barang dan jasa AS, tidak berubah dari dua perkiraan sebelumnya," ungkap Departemen Perdagangan AS, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu, 26 Juni 2021.Para ekonom percaya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat karena vaksinasi digenjot dan orang Amerika yang ingin keluar disambut oleh bisnis yang baru dibuka kembali. Aktivitas yang melonjak dari konsumen sebagian didorong oleh dukungan keuangan hampir USD3 triliun yang telah disetujui pemerintah sejak Desember 2020.Data ekonomi tambahan yang muncul juga menunjukkan bahwa AS telah mendapatkan kembali pijakannya dengan cepat setelah dihantam keras oleh pandemi covid-19. Meski demikian, jumlah pengangguran masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang berat bagi Pemerintahan Joe Biden."Musim panas ini akan menjadi panas bagi ekonomi AS. Ketika situasi kesehatan terus membaik, konsumen yang duduk di tumpukan tabungan akan memberikan dorongan untuk berbelanja secara royal pada layanan dan pengalaman yang mereka rasakan selama pandemi," kata Ekonom Utama AS Oxford Economics Lydia Boussour.Boussour memperkirakan pertumbuhan PDB pada kuartal April-Juni saat ini akan melonjak ke tingkat tahunan 12 persen dan pertumbuhan sepanjang tahun akan mencapai 7,5 persen. Itu akan menjadi kinerja tahunan terbaik sejak 1951.Bahkan para ekonom yang memperkirakan pertumbuhan 2021 berkisar dari 6-7 persen percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun ini akan menjadi yang terbaik sejak kenaikan 7,2 persen pada 1984, ketika AS bangkit dari resesi yang berkepanjangan dan menyakitkan.Para ekonom percaya pertumbuhan kuartal ini akan cukup untuk mendorong output PDB di atas puncak sebelumnya yang dicapai pada akhir 2019 sebelum pandemi melanda dan memotong ekspansi ekonomi terpanjang dalam sejarah AS.(ABD)