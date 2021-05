Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia menguat tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), menyusul kenaikan di sesi sebelumnya. Sejauh ini negara produsen minyak besar di dunia terus berupaya menjaga harga minyak dunia terus naik dan meminimalisir risiko terjadinya kejatuhan harga di masa mendatang.Mengutip Xinhua, Rabu, 26 Mei 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli naik dua sen menjadi USD66,07 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Juli naik 19 sen menjadi ditutup pada USD68,65 per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan itu mengikuti sesi yang solid di hari sebelumnya, dengan patokan minyak mentah AS dan Brent masing-masing naik 3,9 persen dan tiga persen. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,22 persen menjadi 89,6437 di akhir perdagangan Selasa. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS."OPEC dan sekutunya (OPEC+) tampaknya memiliki keseimbangan di pasar minyak yang terkendali saat ini berkat pemotongan produksi sukarela yang terkoordinasi dan disiplin," kata Analis Energi Commerzbank Research Eugen Weinberg.Menurutnya OPEC+ kemungkinan meningkatkan produksinya lebih dari 2,1 juta barel per hari dari Mei hingga Juli, namun ini mungkin akan terjadi sejalan dengan pemulihan permintaan. "Dolar AS yang lebih lemah juga kemungkinan besar telah berkontribusi pada kenaikan harga terbaru," tuturnya.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat menyerahkan keuntungan di sesi sebelumnya menjadi berakhir lebih rendah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), di tengah pelemahan saham energi. Meski demikian, para investor terus memantau perkembangan pemulihan ekonomi AS.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 81,52 poin atau 0,24 persen menjadi 34.312,46. Sedangkan indeks S&P 500 turun 8,92 poin atau 0,21 persen menjadi 4.188,13. Indeks Komposit Nasdaq turun 4,00 poin atau 0,03 persen menjadi 13.657,17.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan utilitas turun masing-masing 2,04 persen dan 1,18 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor kebijaksanaan konsumen naik 0,33 persen, grup dengan kinerja terbaik.(ABD)